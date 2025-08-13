https://sputnik-georgia.ru/20250813/zemletryasenie-proizoshlo-v-vostochnoy-gruzii-nedaleko-ot-tbilisi-294515892.html
Землетрясение произошло в Восточной Грузии недалеко от Тбилиси
Землетрясение произошло в Восточной Грузии недалеко от Тбилиси
13.08.2025
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 было зафиксировано в 10:08 по тбилисскому времени на востоке страны в 3 км от города Цалка (регион Квемо Картли) и в 37 км от Тбилиси, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 1 км от села Квемо Хараба. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
