Баскетболистам сборной Грузии выделили 2 млн лари за выход на Евробаскет-2025
Баскетболистам сборной Грузии выделили 2 млн лари за выход на Евробаскет-2025
14.08.2025
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Правительство Грузии выделило 2 миллиона лари (около 745 тысяч долларов США) в качестве денежной премии национальной сборной по баскетболу за выход в финальную стадию чемпионата Европы 2025 года, соответствующее распоряжение было опубликовано 7 августа. Сборная Грузии по баскетболу на чемпионате Европы 2025 года сыграет в группе С с командами Кипра, Италии, Греции, Боснии и Герцеговины и действующим чемпионом – командой Испании. Евробаскет стартует 27 августа. За выход в финальную часть чемпионата Европы 2025 года членам сборной Грузии по баскетболу, тренерам, медицинскому и административному персоналу должны быть вручены: Согласно документу, Министерство спорта должно перечислить Национальной федерации баскетбола Грузии 255 тысяч лари в рамках подпрограммы "Стипендии для спортсменов, тренеров, медицинского и административного персонала Грузии", предусмотренной государственным бюджетом на 2025 год. Ранее, в конце июля, президент Грузии Михаил Кавелашвили наградил представителей Национальной федерации баскетбола и членов национальной сборной Орденами Победы Святого Георгия, орденами и медалями Чести за выход на чемпионат Европы. Это будет шестое подряд участие Грузии в Евробаскете. Грузинские спортсмены впервые выступили на континентальном чемпионате 2011 года в Литве, где заняли 12 место, что является их лучшим результатом на сегодняшний день. Матчи группового этапа Евробаскета примут четыре города. Группа A будет играть в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C – в Лимассоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге. В финальной части Евробаскета-2025 примут участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
