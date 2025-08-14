https://sputnik-georgia.ru/20250814/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii--trem-zaderzhannym-grozit-bessrochnoe-zaklyuchenie-294539443.html
Борьба с наркопреступлениями в Грузии – трем задержанным грозит бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Трем мужчинам, в том числе гражданину Индии, грозит бессрочное заключение по обвинению в реализации крупной партии наркотических средств, говорится в сообщении МВД Грузии. По информации ведомства, мужчин задержали сотрудники полиции в регионе Мцхета-Мтианети. Во время их личного обыска и обыска жилых домов, а также с указанных обвиняемыми мест было изъято 69 упаковок метадона и МДМ, предназначенных на продажу. Все трое обвиняются в незаконном приобретении, хранении и реализации наркотических веществ в крупном объеме. Если вина будет доказана, им грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Трем мужчинам, в том числе гражданину Индии, грозит бессрочное заключение по обвинению в реализации крупной партии наркотических средств, говорится в сообщении МВД Грузии.
По информации ведомства, мужчин задержали сотрудники полиции в регионе Мцхета-Мтианети.
Во время их личного обыска и обыска жилых домов, а также с указанных обвиняемыми мест было изъято 69 упаковок метадона и МДМ, предназначенных на продажу.
Все трое обвиняются в незаконном приобретении, хранении и реализации наркотических веществ в крупном объеме. Если вина будет доказана, им грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение.
Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств.
В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков.