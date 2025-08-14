https://sputnik-georgia.ru/20250814/kakie-partii-uchastvuyut-v-mestnykh-vyborakh-gruzii-v-2025-godu-294519010.html
Какие партии участвуют в местных выборах Грузии в 2025 году?
Центральная избирательная комиссия Грузии в итоге зарегистрировала 17 партий, которые будут участвовать в выборах в органы местного самоуправления 4 октября 2025 года.Правящая партия "Грузинская мечта" застолбила за собой номер "41" и является лидером в политической гонке. Партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", отказавшаяся участвовать в выборах, потеряла свой эталонный номер "5".Из главных оппозиционных партий можно выделить партии "Сильная Грузия – Лело" под номером "9" и "Гахария – За Грузию" под номером "25".
