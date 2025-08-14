Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250814/kakie-partii-uchastvuyut-v-mestnykh-vyborakh-gruzii-v-2025-godu-294519010.html
Какие партии участвуют в местных выборах Грузии в 2025 году?
Какие партии участвуют в местных выборах Грузии в 2025 году?
Sputnik Грузия
Центральная избирательная комиссия Грузии в итоге зарегистрировала 17 партий, которые будут участвовать в выборах в органы местного самоуправления 4 октября... 14.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-14T14:31+0400
2025-08-14T14:31+0400
политика
грузия
новости
инфографика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/0d/294518638_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_c206e5a9a5ccdbc909ddef0366fc81a9.png
Центральная избирательная комиссия Грузии в итоге зарегистрировала 17 партий, которые будут участвовать в выборах в органы местного самоуправления 4 октября 2025 года.Правящая партия "Грузинская мечта" застолбила за собой номер "41" и является лидером в политической гонке. Партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", отказавшаяся участвовать в выборах, потеряла свой эталонный номер "5".Из главных оппозиционных партий можно выделить партии "Сильная Грузия – Лело" под номером "9" и "Гахария – За Грузию" под номером "25".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/0d/294518638_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_d4543c98eccb803029f77d1d17bb6854.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, инфографика, инфографика
политика, грузия, новости, инфографика, инфографика

Какие партии участвуют в местных выборах Грузии в 2025 году?

14:31 14.08.2025
Подписаться
Какие партии участвуют в местных выборах Грузии в 2025 году - Sputnik Грузия
Центральная избирательная комиссия Грузии в итоге зарегистрировала 17 партий, которые будут участвовать в выборах в органы местного самоуправления 4 октября 2025 года.
Правящая партия "Грузинская мечта" застолбила за собой номер "41" и является лидером в политической гонке. Партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", отказавшаяся участвовать в выборах, потеряла свой эталонный номер "5".
Из главных оппозиционных партий можно выделить партии "Сильная Грузия – Лело" под номером "9" и "Гахария – За Грузию" под номером "25".
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0