Какие партии участвуют в местных выборах Грузии в 2025 году?

Центральная избирательная комиссия Грузии в итоге зарегистрировала 17 партий, которые будут участвовать в выборах в органы местного самоуправления 4 октября... 14.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-14T14:31+0400

Центральная избирательная комиссия Грузии в итоге зарегистрировала 17 партий, которые будут участвовать в выборах в органы местного самоуправления 4 октября 2025 года.Правящая партия "Грузинская мечта" застолбила за собой номер "41" и является лидером в политической гонке. Партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", отказавшаяся участвовать в выборах, потеряла свой эталонный номер "5".Из главных оппозиционных партий можно выделить партии "Сильная Грузия – Лело" под номером "9" и "Гахария – За Грузию" под номером "25".

