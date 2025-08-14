https://sputnik-georgia.ru/20250814/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-14-avgusta-2025-294513500.html
Какой сегодня церковный праздник: 14 августа 2025
Какой сегодня церковный праздник: 14 августа 2025
По православному церковному календарю 14 августа празднуют Происхождение (Изнесение) Честных древ Животворящего Креста Господня
По церковному календарю 14 августа отмечают день памяти cвятых Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Адима, Маркелла, Соломонии, Леонтия, Аттия, Александра, Киндея, Минсифея, Кириака, Минеона, Катуна, Евклея и других.Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Животворящий Крест ГосподеньПо церковному календарю 14 августа празднуют Происхождение (Изнесение) Честных древ Животворящего Креста Господня. В этот день в церквях проводят малое водосвятие.Происхождение этого праздника в греческом часослове 1838 года объясняется так: "По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней.Накануне (31 июля, по старому стилю), износя его из царской сокровищницы, полагали на cвятой трапезе Великой церкви (в честь cвятой Софии). С настоящего дня и до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть предисхождение (несение впереди) Честного Креста".В русском названии праздника добавлено слово "изнесение", потому как "происхождение" – неточный перевод греческого слова, означающего крестный ход, торжественную церемонию.МаккавеиПо церковному календарю 14 августа поминают семерых братьев-мучеников Маккавеев – Авима, Антонина, Гурий, Елеазара, Евсевона, Адима и Маркелла, а также их мать Соломонию и учителя Елеазара, пострадавших от сирийского царя Антиоха Епифана в 166 году до Рождества Христова.Антиох Епифан, предрасположенный к эллинскому культу, ввел языческие обычаи в Иерусалиме и всей Иудее. Он принуждал иудеев поклоняться статуе Зевса – языческого бога, которую поставил в храме Господнем.Многие евреи в это время отошли от Истинного Бога, но были и такие, которые верили в пришествие Спасителя и скорбели о падении народа Божьего.Девяностолетнего законоучителя Елеазара судили и пытали за приверженность к Моисееву закону. Он скончался в Иерусалиме. Братья Маккавеи и их мать Соломония проявили на суде такое же мужество и отказались принести жертву языческим богам.Подвиг святых братьев воодушевил Иуду Маккавея. Он поднял восстание против Антиоха Епифана и с Божьей помощью одержал победу и очистил от идолов Иерусалимский храм.Святые мученикиПо церковному календарю 14 августа поминают мучеников Леонтия, Аттия, Киндея, Александра, Минсифея, Кириака, Катуна, Минеона и Евклея, пострадавших в царствование императора Диоклитиана (284-305).Жили будущие святые в памфилийском городе Пергии. Их всех крестили еще в младенчестве. Во время жестокого гонения христиан они разрушили капище языческой богини Артемиды. За это их жестоко пытали и бросили в цирке на растерзание зверям.Звери, укрощенные молитвами мучеников, их не коснулись, а потрясенные зрители кричали: "Велик христианский Бог!" Вдруг разразилась страшная гроза, и на землю стали падать град и огонь одновременно.С неба в это время послышался голос, призывающий мучеников в Царство Небесное. Святые, услышав этот голос, возликовали и с радостью, преклонив под меч головы, приняли мученические венцы.ИмениныПо церковному календарю 14 августа именины отмечают Антон, Александр, Гурий и Леонтий.Материал подготовлен на основе открытых источников
