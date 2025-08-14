https://sputnik-georgia.ru/20250814/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-14-avgusta-2025-294513500.html

Какой сегодня церковный праздник: 14 августа 2025

Какой сегодня церковный праздник: 14 августа 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 14 августа празднуют Происхождение (Изнесение) Честных древ Животворящего Креста Господня 14.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-14T01:01+0400

2025-08-14T01:01+0400

2025-08-14T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23749/18/237491870_73:444:2923:2047_1920x0_80_0_0_60cd50564822e9f0f18ac40ded077c3f.jpg

По церковному календарю 14 августа отмечают день памяти cвятых Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Адима, Маркелла, Соломонии, Леонтия, Аттия, Александра, Киндея, Минсифея, Кириака, Минеона, Катуна, Евклея и других.Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Животворящий Крест ГосподеньПо церковному календарю 14 августа празднуют Происхождение (Изнесение) Честных древ Животворящего Креста Господня. В этот день в церквях проводят малое водосвятие.Происхождение этого праздника в греческом часослове 1838 года объясняется так: "По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней.Накануне (31 июля, по старому стилю), износя его из царской сокровищницы, полагали на cвятой трапезе Великой церкви (в честь cвятой Софии). С настоящего дня и до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть предисхождение (несение впереди) Честного Креста".В русском названии праздника добавлено слово "изнесение", потому как "происхождение" – неточный перевод греческого слова, означающего крестный ход, торжественную церемонию.МаккавеиПо церковному календарю 14 августа поминают семерых братьев-мучеников Маккавеев – Авима, Антонина, Гурий, Елеазара, Евсевона, Адима и Маркелла, а также их мать Соломонию и учителя Елеазара, пострадавших от сирийского царя Антиоха Епифана в 166 году до Рождества Христова.Антиох Епифан, предрасположенный к эллинскому культу, ввел языческие обычаи в Иерусалиме и всей Иудее. Он принуждал иудеев поклоняться статуе Зевса – языческого бога, которую поставил в храме Господнем.Многие евреи в это время отошли от Истинного Бога, но были и такие, которые верили в пришествие Спасителя и скорбели о падении народа Божьего.Девяностолетнего законоучителя Елеазара судили и пытали за приверженность к Моисееву закону. Он скончался в Иерусалиме. Братья Маккавеи и их мать Соломония проявили на суде такое же мужество и отказались принести жертву языческим богам.Подвиг святых братьев воодушевил Иуду Маккавея. Он поднял восстание против Антиоха Епифана и с Божьей помощью одержал победу и очистил от идолов Иерусалимский храм.Святые мученикиПо церковному календарю 14 августа поминают мучеников Леонтия, Аттия, Киндея, Александра, Минсифея, Кириака, Катуна, Минеона и Евклея, пострадавших в царствование императора Диоклитиана (284-305).Жили будущие святые в памфилийском городе Пергии. Их всех крестили еще в младенчестве. Во время жестокого гонения христиан они разрушили капище языческой богини Артемиды. За это их жестоко пытали и бросили в цирке на растерзание зверям.Звери, укрощенные молитвами мучеников, их не коснулись, а потрясенные зрители кричали: "Велик христианский Бог!" Вдруг разразилась страшная гроза, и на землю стали падать град и огонь одновременно.С неба в это время послышался голос, призывающий мучеников в Царство Небесное. Святые, услышав этот голос, возликовали и с радостью, преклонив под меч головы, приняли мученические венцы.ИмениныПо церковному календарю 14 августа именины отмечают Антон, Александр, Гурий и Леонтий.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников