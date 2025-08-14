https://sputnik-georgia.ru/20250814/kitayskiy-investor-zainteresovan-energeticheskim-rynkom-gruzii-294540843.html

Китайский инвестор заинтересован энергетическим рынком Грузии

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Крупнейшая энергетическая компания Zhongbo Group рассматривает возможности инвестирования в Грузии, сообщила пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Инвестиционную среду в энергетическом секторе Грузии, стратегию развития сектора, реформы и важные проекты глава Минэкономики Мариам Квривишвили обсудила на встрече с китайской компанией Zhongbo Group. Как отметили представители компании, они очень заинтересованы в глубоком изучении и значительных инвестициях в различные секторы возобновляемой энергетики в Грузии. Компания Zhongbo Group, головной офис которой находится в Пекине, была основана в 1991 году и насчитывает более 10 тысяч сотрудников. Через более чем 40 дочерних предприятий компания инвестирует в строительство 26 заводов по всему миру. В области возобновляемой энергетики группа инвестирует и строит крупные солнечные и ветровые электростанции, станции накопления энергии на аккумуляторных батареях, а также комбинированные электростанции на возобновляемых источниках энергии. Zhongbo Group – одна из крупнейших компаний Китая с годовым доходом более 6 миллиардов долларов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора, в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. Выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

