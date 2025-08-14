https://sputnik-georgia.ru/20250814/kitayskiy-investor-zainteresovan-energeticheskim-rynkom-gruzii-294540843.html
Китайский инвестор заинтересован энергетическим рынком Грузии
Китайский инвестор заинтересован энергетическим рынком Грузии
Sputnik Грузия
Компания заинтересована в глубоком изучении и значительных инвестициях в различные секторы возобновляемой энергетики в Грузии 14.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-14T23:36+0400
2025-08-14T23:36+0400
2025-08-14T23:36+0400
экономика
грузия
новости
китай
мариам квривишвили
энергетика грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/18/287527854_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_a18cb01f72c9d348bad18c7f220b62e2.jpg
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Крупнейшая энергетическая компания Zhongbo Group рассматривает возможности инвестирования в Грузии, сообщила пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Инвестиционную среду в энергетическом секторе Грузии, стратегию развития сектора, реформы и важные проекты глава Минэкономики Мариам Квривишвили обсудила на встрече с китайской компанией Zhongbo Group. Как отметили представители компании, они очень заинтересованы в глубоком изучении и значительных инвестициях в различные секторы возобновляемой энергетики в Грузии. Компания Zhongbo Group, головной офис которой находится в Пекине, была основана в 1991 году и насчитывает более 10 тысяч сотрудников. Через более чем 40 дочерних предприятий компания инвестирует в строительство 26 заводов по всему миру. В области возобновляемой энергетики группа инвестирует и строит крупные солнечные и ветровые электростанции, станции накопления энергии на аккумуляторных батареях, а также комбинированные электростанции на возобновляемых источниках энергии. Zhongbo Group – одна из крупнейших компаний Китая с годовым доходом более 6 миллиардов долларов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора, в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. Выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/18/287527854_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_200bc5ad71c9e6367e85481b1002a093.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, китай, мариам квривишвили, энергетика грузии
экономика, грузия, новости, китай, мариам квривишвили, энергетика грузии
Китайский инвестор заинтересован энергетическим рынком Грузии
Компания заинтересована в глубоком изучении и значительных инвестициях в различные секторы возобновляемой энергетики в Грузии
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Крупнейшая энергетическая компания Zhongbo Group рассматривает возможности инвестирования в Грузии, сообщила пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
Инвестиционную среду в энергетическом секторе Грузии, стратегию развития сектора, реформы и важные проекты глава Минэкономики Мариам Квривишвили обсудила на встрече с китайской компанией Zhongbo Group.
На встрече Квривишвили ознакомила руководителей компании с экономическими показателями страны, в том числе подробно обсудила развитие энергетического сектора и направления, которые правительство реализует для поддержки частного сектора с целью максимального использования потенциала гидроресурсов, солнечной, ветровой энергии и возобновляемой энергетики страны в целом.
Как отметили представители компании, они очень заинтересованы в глубоком изучении и значительных инвестициях в различные секторы возобновляемой энергетики в Грузии.
Компания Zhongbo Group, головной офис которой находится в Пекине, была основана в 1991 году и насчитывает более 10 тысяч сотрудников. Через более чем 40 дочерних предприятий компания инвестирует в строительство 26 заводов по всему миру.
В области возобновляемой энергетики группа инвестирует и строит крупные солнечные и ветровые электростанции, станции накопления энергии на аккумуляторных батареях, а также комбинированные электростанции на возобновляемых источниках энергии.
Zhongbo Group – одна из крупнейших компаний Китая с годовым доходом более 6 миллиардов долларов.
аПотребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет примерно на 73% и достигнет 22 миллиарда киловатт-часов.
Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.
По данным Оператора, в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. Выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году.