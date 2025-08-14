https://sputnik-georgia.ru/20250814/kurs-lari-na-chetverg--27226-gel1-294529851.html
Курс лари на четверг – 2,7226 GEL/$1
Курс лари на четверг – 2,7226 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0284 лари по отношению к доллару 14.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-14T09:48+0400
2025-08-14T09:48+0400
2025-08-14T09:48+0400
курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия
экономика
новости
лари
лари
колебание курса лари
рубль
российский рубль
доллар
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287644013_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_77e32ebb772e08cda7912e3d0be70a82.jpg
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 августа в размере 2,7226 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0284 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287644013_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_278f5c7a0b8d86679d9aa10dc927e551.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
курс лари к доллару на сегодня в грузии, грузия, экономика, новости, лари, лари, колебание курса лари, рубль, российский рубль, доллар, курс доллара, доллары
курс лари к доллару на сегодня в грузии, грузия, экономика, новости, лари, лари, колебание курса лари, рубль, российский рубль, доллар, курс доллара, доллары
Курс лари на четверг – 2,7226 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0284 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 августа в размере 2,7226 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0284 лари по отношению к доллару.