https://sputnik-georgia.ru/20250814/natsbank-odobril-pokupku-hualing-group-tretego-banka-v-gruzii-294539945.html
Нацбанк одобрил покупку Hualing Group третьего банка в Грузии
Нацбанк одобрил покупку Hualing Group третьего банка в Грузии
Sputnik Грузия
Liberty Bank продолжит деятельность в существующей организационно-правовой форме в качестве дочерней компании Basisbank 14.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-14T21:55+0400
2025-08-14T21:55+0400
2025-08-14T21:55+0400
экономика
грузия
новости
hualing group
liberty bank
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23727/54/237275474_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7a27edeb96383e347220cafeb68d8678.jpg
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии одобрил слияние банка Basisbank, принадлежащего китайской компании Hualing Group, с системным банком страны Liberty Bank. Слияние вызвано возможной покупкой Basisbank 95,99% доли Liberty Bank. Нацбанк изучал вопрос соответствия сделки конкурентной среде банковского сектора с 10 июля. "Национальный банк рассмотрел вопрос о концентрации, осуществляемой АО Basisbank путем приобретения акций АО Liberty Bank, и установил, что концентрация существенно не ограничивает эффективную конкуренцию на соответствующем рынке и совместима с конкурентной средой", – говорится в решении регулятора. Национальный банк при оценке определил соответствующим рынком рынок кредитных продуктов, поскольку в случае обоих банков основную часть полученного дохода составляют процентные доходы от кредитов. Нацбанк отмечает, что согласно приказу президента Национального банка, если в результате концентрации совокупная доля рынка экономических агентов на соответствующем рынке не превышает 15%, предполагается, что такая концентрация существенно не ограничивает эффективную конкуренцию. Basisbank был основан в 1993 году. В 2012-м 90% акций банка приобрела компания Hualing Group, позже он увеличил свою долю до 92,3%. Активы банка на 31 декабря 2022 года составляли 1,9 миллиарда лари. Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами почти 3 миллиарда лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. Он обслуживает более 1,7 миллиона клиентов. Тендерная комиссия в мае 2022 года признала грузинский Liberty Bank победителем в конкурсе на выявление банка, который будет с 1 января 2023 года по 31 декабря 2029 года выдавать пенсии и социальную помощь гражданам страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23727/54/237275474_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_aecf3fcdb71bd6d73a68ccd5ab995e61.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, hualing group, liberty bank, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, hualing group, liberty bank, национальный банк грузии
Нацбанк одобрил покупку Hualing Group третьего банка в Грузии
Liberty Bank продолжит деятельность в существующей организационно-правовой форме в качестве дочерней компании Basisbank
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии одобрил слияние банка Basisbank, принадлежащего китайской компании Hualing Group, с системным банком страны Liberty Bank.
Слияние вызвано возможной покупкой Basisbank 95,99% доли Liberty Bank. Нацбанк изучал вопрос соответствия сделки конкурентной среде банковского сектора с 10 июля.
Согласно условиям сделки после приобретения акций, Liberty Bank продолжит деятельность в существующей организационно-правовой форме в качестве дочерней компании Basisbank, последующий период (9-12 месяцев с момента совершения сделки) будет использован для обеспечения окончательного слияния банков.
"Национальный банк рассмотрел вопрос о концентрации, осуществляемой АО Basisbank путем приобретения акций АО Liberty Bank, и установил, что концентрация существенно не ограничивает эффективную конкуренцию на соответствующем рынке и совместима с конкурентной средой", – говорится в решении регулятора.
Национальный банк при оценке определил соответствующим рынком рынок кредитных продуктов, поскольку в случае обоих банков основную часть полученного дохода составляют процентные доходы от кредитов.
"Доля АО Basisbank на соответствующем рынке составила 4,51%, а доля АО Liberty Bank – 5,6%. Следовательно, установлено, что общая доля рынка, полученная в результате концентрации, составляет 10,11%", – говорится в решении.
Нацбанк отмечает, что согласно приказу президента Национального банка, если в результате концентрации совокупная доля рынка экономических агентов на соответствующем рынке не превышает 15%, предполагается, что такая концентрация существенно не ограничивает эффективную конкуренцию.
Basisbank был основан в 1993 году. В 2012-м 90% акций банка приобрела компания Hualing Group, позже он увеличил свою долю до 92,3%. Активы банка на 31 декабря 2022 года составляли 1,9 миллиарда лари.
Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами почти 3 миллиарда лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. Он обслуживает более 1,7 миллиона клиентов.
Тендерная комиссия в мае 2022 года признала грузинский Liberty Bank победителем в конкурсе на выявление банка, который будет с 1 января 2023 года по 31 декабря 2029 года выдавать пенсии и социальную помощь гражданам страны.