Нацбанк одобрил покупку Hualing Group третьего банка в Грузии

14.08.2025

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии одобрил слияние банка Basisbank, принадлежащего китайской компании Hualing Group, с системным банком страны Liberty Bank. Слияние вызвано возможной покупкой Basisbank 95,99% доли Liberty Bank. Нацбанк изучал вопрос соответствия сделки конкурентной среде банковского сектора с 10 июля. "Национальный банк рассмотрел вопрос о концентрации, осуществляемой АО Basisbank путем приобретения акций АО Liberty Bank, и установил, что концентрация существенно не ограничивает эффективную конкуренцию на соответствующем рынке и совместима с конкурентной средой", – говорится в решении регулятора. Национальный банк при оценке определил соответствующим рынком рынок кредитных продуктов, поскольку в случае обоих банков основную часть полученного дохода составляют процентные доходы от кредитов. Нацбанк отмечает, что согласно приказу президента Национального банка, если в результате концентрации совокупная доля рынка экономических агентов на соответствующем рынке не превышает 15%, предполагается, что такая концентрация существенно не ограничивает эффективную конкуренцию. Basisbank был основан в 1993 году. В 2012-м 90% акций банка приобрела компания Hualing Group, позже он увеличил свою долю до 92,3%. Активы банка на 31 декабря 2022 года составляли 1,9 миллиарда лари. Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами почти 3 миллиарда лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. Он обслуживает более 1,7 миллиона клиентов. Тендерная комиссия в мае 2022 года признала грузинский Liberty Bank победителем в конкурсе на выявление банка, который будет с 1 января 2023 года по 31 декабря 2029 года выдавать пенсии и социальную помощь гражданам страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

