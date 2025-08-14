Первая баскетбольная школа NBA открывается в Тбилиси

https://sputnik-georgia.ru/20250814/pervaya-basketbolnaya-shkola-nba-otkryvaetsya-v-tbilisi--294521638.html

Sputnik Грузия

14.08.2025

2025-08-14T17:58+0400

2025-08-14T17:58+0400

2025-08-14T17:58+0400

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Первая официальная баскетбольная школа NBA в сентябре откроется в Тбилиси, говорится в обновленной информации на сайте учреждения. Баскетбольные школы NBA уже работают в более чем 20 странах, включая Францию, Индию, Литву, Португалию и Японию. Первый молодежный лагерь для детей от 6 до 18 лет, увлеченных баскетболом, примет гостей в Тбилиси 10-14 сентября, а основная программа занятий начнется 29 сентября. Регистрация уже открыта на сайте www.nbabasketballschool.ge. Обучение включает в себя тренировки по баскетболу, занятия по развитию жизненных навыков, а также мини-матчи. Программу разработал департамент международных операций NBA при участии тренеров и игроков лиги. По словам основателя JB Academy Левана Ахвледиани, при содействии которого в Тбилиси и откроется школа NBA, проект даст каждому ребенку возможность верить в свою мечту попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию Основная цель JB Academy – предоставить грузинской молодежи доступ к ресурсам, опыту и возможностям мирового уровня, которые ранее были недоступны. Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) – глобальная спортивная и медийная организация, призванная вдохновлять и объединять людей по всему миру при помощи баскетбола. В ее состав входят пять профессиональных лиг: NBA, WNBA, NBA G League, NBA 2K League и Basketball Africa League. Международная система NBA включает игры и программы в 214 странах на 60 языках. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

