Первая баскетбольная школа NBA открывается в Тбилиси
Первая баскетбольная школа NBA открывается в Тбилиси
14.08.2025
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Первая официальная баскетбольная школа NBA в сентябре откроется в Тбилиси, говорится в обновленной информации на сайте учреждения.
Баскетбольные школы NBA уже работают в более чем 20 странах, включая Францию, Индию, Литву, Португалию и Японию.
Первый молодежный лагерь для детей от 6 до 18 лет, увлеченных баскетболом, примет гостей в Тбилиси 10-14 сентября, а основная программа занятий начнется 29 сентября. Регистрация уже открыта на сайте www.nbabasketballschool.ge.
Обучение включает в себя тренировки по баскетболу, занятия по развитию жизненных навыков, а также мини-матчи. Программу разработал департамент международных операций NBA при участии тренеров и игроков лиги.
По словам основателя JB Academy Левана Ахвледиани, при содействии которого в Тбилиси и откроется школа NBA, проект даст каждому ребенку возможность верить в свою мечту попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию
"Для нас это больше, чем просто программа – это возможность для каждого ребенка реализовать свои мечты, тренироваться как профессионал, чувствовать себя ценным и верить, что однажды он тоже сможет играть в НБА", – сказал Ахвледиани.
Основная цель JB Academy – предоставить грузинской молодежи доступ к ресурсам, опыту и возможностям мирового уровня, которые ранее были недоступны.
Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) – глобальная спортивная и медийная организация, призванная вдохновлять и объединять людей по всему миру при помощи баскетбола.
В ее состав входят пять профессиональных лиг: NBA, WNBA, NBA G League, NBA 2K League и Basketball Africa League. Международная система NBA включает игры и программы в 214 странах на 60 языках.