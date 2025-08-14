https://sputnik-georgia.ru/20250814/prezident-turtsii-poblagodaril-gruzinskuyu-natsiyu-za-mudrost--macharashvili-294535403.html
Президент Турции поблагодарил грузинскую нацию за мудрость – Мачарашвили
Президент Турции поблагодарил грузинскую нацию за мудрость – Мачарашвили
Грузинское государство получило поддержку и благодарность стратегического партнера в лице Турции 14.08.2025, Sputnik Грузия
2025
Новости
Грузинское государство получило поддержку и благодарность стратегического партнера в лице Турции
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил грузинское общество, государство и власть за хорошую позицию, которую Грузия занимает сегодня, заявил депутат, исполнительный секретарь партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили после возвращения из Анкары.
Грузинская делегация во главе с президентом Михаилом Кавелашвили прибыла в Анкару 12 августа с официальным визитом. В тот же день Кавелашвили провел встречу со своим турецким коллегой Эрдоганом. Главными темами встречи стали вопросы регионального и двустороннего сотрудничества между странами. Президент Грузии пригласил Эрдогана посетить 4 сентября Тбилиси и вместе посмотреть матч сборных двух стран в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2026 года.
"Эрдоган поблагодарил грузинское общество, государство и власть за очень хорошую позицию, которую Грузия занимает сегодня. Соответственно, эта встреча была очень хороша для дальнейшего улучшения стратегических отношений между Грузией и Турцией в будущем", – отметил Мачарашвили.
По его словам, во время встречи президентов была в очередной раз подтверждена прочность отношений между двумя странами.
Как заявил президент Грузии, подводя итоги своего визита, Южный Кавказ обладает огромным потенциалом, а политическое равновесие в регионе приведет к благосостоянию народов и экономической стабильности.
Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.