Президент Турции поблагодарил грузинскую нацию за мудрость – Мачарашвили

14.08.2025

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил грузинское общество, государство и власть за хорошую позицию, которую Грузия занимает сегодня, заявил депутат, исполнительный секретарь партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили после возвращения из Анкары. Грузинская делегация во главе с президентом Михаилом Кавелашвили прибыла в Анкару 12 августа с официальным визитом. В тот же день Кавелашвили провел встречу со своим турецким коллегой Эрдоганом. Главными темами встречи стали вопросы регионального и двустороннего сотрудничества между странами. Президент Грузии пригласил Эрдогана посетить 4 сентября Тбилиси и вместе посмотреть матч сборных двух стран в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2026 года. По его словам, во время встречи президентов была в очередной раз подтверждена прочность отношений между двумя странами. Как заявил президент Грузии, подводя итоги своего визита, Южный Кавказ обладает огромным потенциалом, а политическое равновесие в регионе приведет к благосостоянию народов и экономической стабильности. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

