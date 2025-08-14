https://sputnik-georgia.ru/20250814/prokuratura-gruzii-opublikovala-novye-detali-ubiystva-biznesmena-levana-dzhangveladze-294535716.html

Прокуратура Грузии опубликовала новые детали убийства бизнесмена Левана Джангвеладзе

Прокуратура Грузии опубликовала новые детали убийства бизнесмена Левана Джангвеладзе

Sputnik Грузия

Представители правоохранительных органов восстановили всю цепочку заказного убийства брата "вора в законе" 14.08.2025

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Обвиняемые, братья Георгий и Давид Микадзе, спланировали убийство брата "вора в законе" Мераба Джангвеладзе – бизнесмена Левана Джангвеладзе по заказу других лиц, находившихся в конфликте с жертвой, говорится в заявлении прокуратуры Грузии. Прокуратура предъявила обвинения пятерым лицам, двоим – заочно, в организации умышленного убийства по заказу, покушении на умышленное убийство, незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия в составе группы лиц, сокрытии преступления и предоставлении следствию заведомо ложной информации. Для убийства Джангвеладзе братья Микадзе связались со своим другом Гелой Джохадзе и начали поиск исполнителя преступления. Они установили связь с доверенным лицом Джохадзе – Гелой Удзилаури. Братья Микадзе и Джохадзе стали передавать Удзилаури всю необходимую информацию о месте нахождения Джангвеладзе. Они же передали ему пистолет модели Glock 19. 15 февраля 2025 года Джохадзе, вернувшись из Греции, встретился с Удзилаури в гостинице "Тбилиси Тауэр". Туда же прибыли и братья Микадзе, чтобы обсудить план убийства. Они сообщили киллеру, что Джангвеладзе находится в Грузии и остановился в гостинице "Амбассадор". Прокуратура восстановила в деталях вечер убийства: 14 марта 2025 года Леван Джангвеладзе вместе со спутником прибыл на похороны друга примерно в 22:35 на проспект Чавчавадзе в Ваке, откуда ушел примерно в 23:30. В то время, когда Джангвеладзе шел со своим другом по проспекту Чавчавадзе, Удзилаури произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону Джангвеладзе. Президент Турции поблагодарил грузинскую нацию за мудрость - Мачарашвили>>В результате полученных ранений Джангвеладзе скончался на месте. Затем киллер несколько раз выстрелил в друга Джангвеладзе, намереваясь убить его. В результате стрельбы потерпевший получил ранения и был позже доставлен в больницу.После совершения преступления Удзилаури отправился в Карели, где избавился от орудия преступления и мобильного телефона, в котором был активирован номер телефона, зарегистрированный в Польше, и с помощью которого он активно общался с Джохадзе. По уголовному делу проведен ряд процессуальных и следственных действий, в том числе допрошено множество свидетелей, изъяты десятки часов записей с камер видеонаблюдения, назначены экспертизы, получена и обработана информация с мобильных телефонов и вышек связи, изъят ряд вещественных доказательств. Выборы в Грузии 2025: ЦИК начинает регистрацию партийных списков>>Обвиняемым – братьям Микадзе и Геле Джохадзе, предъявлено обвинение в организации умышленного убийства по заказу из корыстных побуждений. Им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Еще одному фигуранту заочно предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия группой лиц. Ему грозит до 11 лет лишения свободы.Мамука Багдавадзе обвиняется в сокрытии особо тяжкого преступления и предоставлении заведомо ложной информации в целях воспрепятствования осуществлению правосудия. Ему грозит до семи лет тюрьмы. Подозреваемый в убийстве Гела Удзилаури был задержан 17 марта. Ему грозит бессрочное заключение. Также был задержан мужчина, на чье имя было зарегистрировано орудие преступления. Расследование уголовного дела продолжается в целях установления и раскрытия других лиц, причастных к преступлению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

