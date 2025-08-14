https://sputnik-georgia.ru/20250814/pszh-khvichi-kvaratskheliya-vyigral-superkubok-uefa-obygrav-v-napryazhennoy-borbe-tottenkhem-294533057.html

"ПСЖ" Хвичи Кварацхелия выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв в напряженной борьбе "Тоттенхэм"

"ПСЖ" Хвичи Кварацхелия выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв в напряженной борьбе "Тоттенхэм"

Sputnik Грузия

Грузинский вингер взял уже второй международный кубок вместе с французским футбольным клубом 14.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-14T10:51+0400

2025-08-14T10:51+0400

2025-08-14T10:51+0400

спорт

новости

грузия

европа

хвича кварацхелия

уефа

"тоттенхэм"

футбол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/02/293617556_0:456:1080:1064_1920x0_80_0_0_3a2e22cc894049ee23adeec560b4a7e4.jpg

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Победитель Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" обыграл со счетом 4:3 в серии послематчевых пенальти победителя Лиги Европы лондонский "Тоттенхэм" в матче за Суперкубок УЕФА по футболу. Основное время матча в итальянской Удине завершилось со счетом 2:2. Хвича Кварацхелия вышел в стартовом составе парижан и дважды мог отличиться: на 8-й и на 35-й минуте. Но первым счет в матче открыл соперник. "Тоттенхэм" смог лучше начать игру, на 39-й минуте Микки ван де Вен увенчал атаку англичан голом и вывел лондонцев вперед. На 48-й минуте Кристиан Ромеро забил второй гол в ворота французов, и "ПСЖ" оказался в сложном положении. Кварацхелия заменили на 60-й минуте при счете 0:2. На 85-й минуте Ли Кан Ин сократил отставание, а на 90-й – Гонсало Рамос восстановил равновесие – 2:2. Для определения победителя пришлось назначить серию послематчевых пенальти, которую парижане провели лучше, одержав победу со счетом 4:3 и став обладателями Суперкубка Европы. В воротах парижан свой первый матч высокого уровня провел новичок команды Люка Шевалье. Французский клуб впервые в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, европа, хвича кварацхелия, уефа, "тоттенхэм", футбол