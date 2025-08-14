Грузия
"ПСЖ" Хвичи Кварацхелия выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв в напряженной борьбе "Тоттенхэм"
Грузинский вингер взял уже второй международный кубок вместе с французским футбольным клубом
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Победитель Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" обыграл со счетом 4:3 в серии послематчевых пенальти победителя Лиги Европы лондонский "Тоттенхэм" в матче за Суперкубок УЕФА по футболу. Основное время матча в итальянской Удине завершилось со счетом 2:2. Хвича Кварацхелия вышел в стартовом составе парижан и дважды мог отличиться: на 8-й и на 35-й минуте. Но первым счет в матче открыл соперник. "Тоттенхэм" смог лучше начать игру, на 39-й минуте Микки ван де Вен увенчал атаку англичан голом и вывел лондонцев вперед. На 48-й минуте Кристиан Ромеро забил второй гол в ворота французов, и "ПСЖ" оказался в сложном положении. Кварацхелия заменили на 60-й минуте при счете 0:2. На 85-й минуте Ли Кан Ин сократил отставание, а на 90-й – Гонсало Рамос восстановил равновесие – 2:2. Для определения победителя пришлось назначить серию послематчевых пенальти, которую парижане провели лучше, одержав победу со счетом 4:3 и став обладателями Суперкубка Европы. В воротах парижан свой первый матч высокого уровня провел новичок команды Люка Шевалье. Французский клуб впервые в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Победитель Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" обыграл со счетом 4:3 в серии послематчевых пенальти победителя Лиги Европы лондонский "Тоттенхэм" в матче за Суперкубок УЕФА по футболу.
Основное время матча в итальянской Удине завершилось со счетом 2:2.
Хвича Кварацхелия вышел в стартовом составе парижан и дважды мог отличиться: на 8-й и на 35-й минуте. Но первым счет в матче открыл соперник.
"Тоттенхэм" смог лучше начать игру, на 39-й минуте Микки ван де Вен увенчал атаку англичан голом и вывел лондонцев вперед.
На 48-й минуте Кристиан Ромеро забил второй гол в ворота французов, и "ПСЖ" оказался в сложном положении.
Кварацхелия заменили на 60-й минуте при счете 0:2. На 85-й минуте Ли Кан Ин сократил отставание, а на 90-й – Гонсало Рамос восстановил равновесие – 2:2.
Для определения победителя пришлось назначить серию послематчевых пенальти, которую парижане провели лучше, одержав победу со счетом 4:3 и став обладателями Суперкубка Европы.
В воротах парижан свой первый матч высокого уровня провел новичок команды Люка Шевалье.
Французский клуб впервые в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
