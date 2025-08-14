Путин рассказал, о чем Россия и США могут договориться

https://sputnik-georgia.ru/20250814/putin-rasskazal-o-chem-rossiya-i-ssha-mogut-dogovoritsya-294538136.html
ТБИЛИСИ, 14 авг – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин провел совещание о подготовке российско-американской встречи в верхах, которая пройдет в Анкоридже, сообщили в пресс-службе Кремля.
По словам российского лидера, совещание необходимо для информирования о том, как продвигаются переговоры по украинскому кризису, в том числе, в двустороннем формате с Украиной.
Путин пояснил, что хотел отдельно рассказать, на каком этапе находятся переговоры с нынешней американской администрацией, которая предпринимает усилия, чтобы остановить боевые действия.
При этом президент обратил внимание, что американская сторона хочет выйти на договоренности, которые представляют интерес для всех сторон при создании условий долгосрочного мира в Европе.
"Да и в мире в целом, если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями", – уточнил глава российского государства.
Ранее Путин в послании российскому парламенту сообщил, что Москва приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, но при этом не выходит из него.
По его словам, для того, чтобы вернуться к обсуждению СНВ, необходимо уточнить позиции Парижа и Лондона, и определить, как будет учитываться их ядерный потенциал.