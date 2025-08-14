https://sputnik-georgia.ru/20250814/putin-rasskazal-o-chem-rossiya-i-ssha-mogut-dogovoritsya-294538136.html

Путин рассказал, о чем Россия и США могут договориться

Путин рассказал, о чем Россия и США могут договориться

Sputnik Грузия

Российская и американская стороны предпринимают усилия для урегулирования украинского конфликта и достижения устойчивого мира 14.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-14T16:54+0400

2025-08-14T16:54+0400

2025-08-14T16:54+0400

в мире

россия

политика

украина

европа

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/0c/293335658_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_fed312601e3ca7829ec59ece6271781d.jpg

ТБИЛИСИ, 14 авг – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин провел совещание о подготовке российско-американской встречи в верхах, которая пройдет в Анкоридже, сообщили в пресс-службе Кремля.По словам российского лидера, совещание необходимо для информирования о том, как продвигаются переговоры по украинскому кризису, в том числе, в двустороннем формате с Украиной.Путин пояснил, что хотел отдельно рассказать, на каком этапе находятся переговоры с нынешней американской администрацией, которая предпринимает усилия, чтобы остановить боевые действия.При этом президент обратил внимание, что американская сторона хочет выйти на договоренности, которые представляют интерес для всех сторон при создании условий долгосрочного мира в Европе.Ранее Путин в послании российскому парламенту сообщил, что Москва приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, но при этом не выходит из него.По его словам, для того, чтобы вернуться к обсуждению СНВ, необходимо уточнить позиции Парижа и Лондона, и определить, как будет учитываться их ядерный потенциал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, политика, украина, европа, владимир путин, дональд трамп