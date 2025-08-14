https://sputnik-georgia.ru/20250814/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-prodolzhaet-rasti--dannye-statistiki-294525568.html

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – данные статистики

14.08.2025

экономика

грузия

новости

сакстат

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2025 года вырос на 10,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил до 14,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 10,3 миллиарда долларов, что примерно на 11% больше данных за семь месяцев 2024 года.Экспорт составил 3,8 миллиарда долларов, это на 9% больше по сравнению с семью месяцами 2024 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 6,5 миллиарда долларов, что на 11,9% больше аналогичного показателя прошлого года.Внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году вырос на 8% по сравнению с 2023 годом и составил 23,4 миллиарда доллара (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 6,6 миллиарда долларов – почти на 8% больше по сравнению с 2023 годом.В 2024 году в страну импортировали продукцию на 16,8 миллиарда долларов, что на 8,1% больше, чем в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

