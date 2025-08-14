Студенты вузов будут проходить спецкурс грузинского языка

https://sputnik-georgia.ru/20250814/vse-obyazany-studenty-vuzov-budut-prokhodit-spetskurs-gruzinskogo-yazyka-294536109.html
14.08.2025
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Министерство образования утвердило программу специального курса грузинского языка для высших учебных заведений Грузии, которая будет преподаваться в первый год обучения в университетах. Студенты грузинских вузов будут обязаны пройти спецкурс языка с самого начала учебного процесса на уровне бакалавриата, в том числе при обучении на медика, а также магистранты ветеринарии.Согласно решению, курс грузинского языка будет состоять из четырех частей:Специальный курс языка продлится не менее одного семестра в первый год обучения. Как поясняют в министерстве образования, специальный курс поможет студентам анализировать информацию академического и научного содержания на грузинском языке. Это позволит им осознать роль и значение государственного языка в процессе консолидации грузинской нации и формирования государственности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
15:58 14.08.2025 (обновлено: 16:01 14.08.2025)
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Министерство образования утвердило программу специального курса грузинского языка для высших учебных заведений Грузии, которая будет преподаваться в первый год обучения в университетах.
Студенты грузинских вузов будут обязаны пройти спецкурс языка с самого начала учебного процесса на уровне бакалавриата, в том числе при обучении на медика, а также магистранты ветеринарии.
Согласно решению, курс грузинского языка будет состоять из четырех частей:
Первая касается общих вопросов, в том числе истории формирования языка и развития письменности,
Вторая – норм литературного языка,
Третья – стилистики языка,
Четвертая – грузинской научной терминологии.
Специальный курс языка продлится не менее одного семестра в первый год обучения.
Как поясняют в министерстве образования, специальный курс поможет студентам анализировать информацию академического и научного содержания на грузинском языке. Это позволит им осознать роль и значение государственного языка в процессе консолидации грузинской нации и формирования государственности.