Студенты вузов будут проходить спецкурс грузинского языка

Студенты вузов будут проходить спецкурс грузинского языка

Sputnik Грузия

Грузия встает на защиту собственного языка в университетах страны для укрепление его роли в формировании нации и государственности 14.08.2025

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Министерство образования утвердило программу специального курса грузинского языка для высших учебных заведений Грузии, которая будет преподаваться в первый год обучения в университетах. Студенты грузинских вузов будут обязаны пройти спецкурс языка с самого начала учебного процесса на уровне бакалавриата, в том числе при обучении на медика, а также магистранты ветеринарии.Согласно решению, курс грузинского языка будет состоять из четырех частей:Специальный курс языка продлится не менее одного семестра в первый год обучения. Как поясняют в министерстве образования, специальный курс поможет студентам анализировать информацию академического и научного содержания на грузинском языке. Это позволит им осознать роль и значение государственного языка в процессе консолидации грузинской нации и формирования государственности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

