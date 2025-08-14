https://sputnik-georgia.ru/20250814/vybory-v-gruzii-2025-zaregistrirovany-14-partiy-294540319.html
Выборы в Грузии 2025: зарегистрированы 14 партий
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия рассмотрела все поданные заявления и соответствующую документацию, в результате чего 14 партий зарегистрированы и получили право участвовать в выборах, говорится в документах на сайте ЦИК Грузии.
Выборы в органы местного самоуправления, на которых будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло), пройдут в Грузии 4 октября 2025 года. Предвыборная кампания стартовала 5 августа.
Всего в ЦИК подали заявления 17 партий на право участия в выборах. Трем из них было отказано в регистрации в связи с несоответствием требованиям, установленным законом.
Следующий этап для политических партий предполагает подачу партийных списков, списков кандидатов по мажоритарным округам и на пост мэра, которые партия представит в соответствующую избирательную комиссию (не позднее 4 сентября), после чего начнется процесс проверки представленных документов и регистрации.
Список партий, участвовавших в выборах 4 октября 2025 года, по избирательному номеру:
"Консерваторы за Грузию" №3,
"Сильная Грузия-Лело" №9,
"Альянс патриотов Грузии" №8,
"Грузинское единство" №4,
Выборы в органы местного самоуправления – самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить более половины голосов проголосовавших избирателей.
Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут отличаться от района к району.
Грядущие выборы будут проходить на фоне бойкота части оппозиционных партий. На сегодняшний день от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Для народа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты".
Большинство отказавшихся партий заявляют, что они не собираются "играть в игры власти", которую называют нелегитимной, так как до сих пор не признали результатов парламентских выборов.