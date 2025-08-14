Выборы в Грузии 2025: зарегистрированы 14 партий

https://sputnik-georgia.ru/20250814/vybory-v-gruzii-2025-zaregistrirovany-14-partiy-294540319.html

Выборы в органы местного самоуправления, на которых будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло), пройдут в Грузии 4 октября 2025

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия рассмотрела все поданные заявления и соответствующую документацию, в результате чего 14 партий зарегистрированы и получили право участвовать в выборах, говорится в документах на сайте ЦИК Грузии.Выборы в органы местного самоуправления, на которых будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло), пройдут в Грузии 4 октября 2025 года. Предвыборная кампания стартовала 5 августа.Всего в ЦИК подали заявления 17 партий на право участия в выборах. Трем из них было отказано в регистрации в связи с несоответствием требованиям, установленным законом.Следующий этап для политических партий предполагает подачу партийных списков, списков кандидатов по мажоритарным округам и на пост мэра, которые партия представит в соответствующую избирательную комиссию (не позднее 4 сентября), после чего начнется процесс проверки представленных документов и регистрации.Список партий, участвовавших в выборах 4 октября 2025 года, по избирательному номеру:Выборы в ГрузииВыборы в органы местного самоуправления – самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство.Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить более половины голосов проголосовавших избирателей.Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут отличаться от района к району.Большинство отказавшихся партий заявляют, что они не собираются "играть в игры власти", которую называют нелегитимной, так как до сих пор не признали результатов парламентских выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

