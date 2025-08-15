https://sputnik-georgia.ru/20250815/294548587.html
Вкусняшка Вэнс и тракторы в кокошниках: самые смешные фото недели
Вкусняшка Вэнс и тракторы в кокошниках: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 15.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-15T16:51+0400
2025-08-15T16:51+0400
2025-08-15T17:29+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/0f/294548765_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_7192dc5b2b09587a4787c3990a07cc20.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/0f/294548765_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_bd274bee2fecdb4dc5842d3f0cc94f3c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
Вкусняшка Вэнс и тракторы в кокошниках: самые смешные фото недели
16:51 15.08.2025 (обновлено: 17:29 15.08.2025)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© Getty Images / Dia images/Sercan Ozkurnazli
Фестиваль воздушных шаров в Каппадокии.
Фестиваль воздушных шаров в Каппадокии.
© Getty Images / PA Images/Yui Mok
Пеликаны приближаются к человеку, сидящему в Сент-Джеймсском парке в Лондоне.
Пеликаны приближаются к человеку, сидящему в Сент-Джеймсском парке в Лондоне.
© AP Photo / Manu Fernandez
Мужчина в костюме животного отдыхает на улице в Мадриде.
Мужчина в костюме животного отдыхает на улице в Мадриде.
© photo: Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанк12-й Открытый чемпионат России по пахоте на территории Всеволожского района Ленинградской области.
12-й Открытый чемпионат России по пахоте на территории Всеволожского района Ленинградской области.
© Getty Images / Kevin C. Cox
Грэм Поли №21 из "Майами Марлинс" реагирует после того, как выбил двухрановый хоум-ран, США.
Грэм Поли №21 из "Майами Марлинс" реагирует после того, как выбил двухрановый хоум-ран, США.
© Getty Images / VCG/Song Yu
Двухколёсные роботы с изображением Нэчжи представлены на Всемирной конференции робототехники (WRC) 2025 года в Пекине.
Двухколёсные роботы с изображением Нэчжи представлены на Всемирной конференции робототехники (WRC) 2025 года в Пекине.
© Getty Images / Ian Forsyth
Фестиваль пугал в Великобритании.
Фестиваль пугал в Великобритании.
© Getty Images / Leon Neal
Сатирическое изображение вице-президента США Дж. Д. Вэнса на лицевой стороне торта.
Сатирическое изображение вице-президента США Дж. Д. Вэнса на лицевой стороне торта.
© Getty Images / Ian Forsyth
Фестиваль пугал в Великобритании.
Фестиваль пугал в Великобритании.