Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250815/294548587.html
Вкусняшка Вэнс и тракторы в кокошниках: самые смешные фото недели
Вкусняшка Вэнс и тракторы в кокошниках: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 15.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-15T16:51+0400
2025-08-15T17:29+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/0f/294548765_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_7192dc5b2b09587a4787c3990a07cc20.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/0f/294548765_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_bd274bee2fecdb4dc5842d3f0cc94f3c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Вкусняшка Вэнс и тракторы в кокошниках: самые смешные фото недели

16:51 15.08.2025 (обновлено: 17:29 15.08.2025)
Подписаться
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© Getty Images / Dia images/Sercan Ozkurnazli

Фестиваль воздушных шаров в Каппадокии.

Фестиваль воздушных шаров в Каппадокии. - Sputnik Грузия
1/9
© Getty Images / Dia images/Sercan Ozkurnazli

Фестиваль воздушных шаров в Каппадокии.

© Getty Images / PA Images/Yui Mok

Пеликаны приближаются к человеку, сидящему в Сент-Джеймсском парке в Лондоне.

Пеликаны приближаются к человеку, сидящему в Сент-Джеймсском парке в Лондоне. - Sputnik Грузия
2/9
© Getty Images / PA Images/Yui Mok

Пеликаны приближаются к человеку, сидящему в Сент-Джеймсском парке в Лондоне.

© AP Photo / Manu Fernandez

Мужчина в костюме животного отдыхает на улице в Мадриде.

Мужчина в костюме животного отдыхает на улице в Мадриде. - Sputnik Грузия
3/9
© AP Photo / Manu Fernandez

Мужчина в костюме животного отдыхает на улице в Мадриде.

© photo: Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанк12-й Открытый чемпионат России по пахоте на территории Всеволожского района Ленинградской области.
12-й Открытый чемпионат России по пахоте на территории Всеволожского района Ленинградской области, Россия - Sputnik Грузия
4/9
© photo: Sputnik / Alexei Danichev
/
Перейти в фотобанк
12-й Открытый чемпионат России по пахоте на территории Всеволожского района Ленинградской области.
© Getty Images / Kevin C. Cox

Грэм Поли №21 из "Майами Марлинс" реагирует после того, как выбил двухрановый хоум-ран, США.

Грэм Поли №21 из &quot;Майами Марлинс&quot; реагирует после того, как выбил двухрановый хоум-ран, США. - Sputnik Грузия
5/9
© Getty Images / Kevin C. Cox

Грэм Поли №21 из "Майами Марлинс" реагирует после того, как выбил двухрановый хоум-ран, США.

© Getty Images / VCG/Song Yu

Двухколёсные роботы с изображением Нэчжи представлены на Всемирной конференции робототехники (WRC) 2025 года в Пекине.

Двухколёсные роботы с изображением Нэчжи представлены на Всемирной конференции робототехники (WRC) 2025 года в Пекине. - Sputnik Грузия
6/9
© Getty Images / VCG/Song Yu

Двухколёсные роботы с изображением Нэчжи представлены на Всемирной конференции робототехники (WRC) 2025 года в Пекине.

© Getty Images / Ian Forsyth

Фестиваль пугал в Великобритании.

Фестиваль пугал в Великобритании. - Sputnik Грузия
7/9
© Getty Images / Ian Forsyth

Фестиваль пугал в Великобритании.

© Getty Images / Leon Neal

Сатирическое изображение вице-президента США Дж. Д. Вэнса на лицевой стороне торта.

Сатирическое изображение вице-президента США Дж. Д. Вэнса на лицевой стороне торта. - Sputnik Грузия
8/9
© Getty Images / Leon Neal

Сатирическое изображение вице-президента США Дж. Д. Вэнса на лицевой стороне торта.

© Getty Images / Ian Forsyth

Фестиваль пугал в Великобритании.

Фестиваль пугал в Великобритании. - Sputnik Грузия
9/9
© Getty Images / Ian Forsyth

Фестиваль пугал в Великобритании.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0