Депутат: цель оппозиции Грузии – не выборы, а революция

15.08.2025

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Цель грузинской оппозиции – не победа на выборах, а последующая революция, однако их желанию не суждено осуществиться, заявил депутат, генсек партии "Сила народа" Дмитрий Хундадзе журналистам. Выборы в органы местного самоуправления, на которых будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло), пройдут в Грузии 4 октября 2025 года. Предвыборная кампания стартовала 5 августа. Одновременные выборы мэров и депутатов совещательных органов пройдут в 64 городах и районах страны. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе уверен в победе кандидатов от правящей партии во всех 64 муниципалитетах. По его словам, часть оппозиции планирует оставаться на улице, а другая – принять участие в выборах, чтобы мешать работе местных совещательных органов. "Частью их стратегии также является разделение, это задание они получили извне: одни должны сохранить улицу, другие должны попытаться, хотя бы одним-двумя представителями, войти в местные совещательные органы и устроить там переполох", – заявил Хундадзе. По его словам, и то, и другое недостижимо, так как общество вынесет им окончательный политический вердикт. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления – самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить более половины голосов проголосовавших избирателей. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут отличаться от района к району. Грядущие выборы будут проходить на фоне бойкота части оппозиционных партий. На сегодняшний день от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Для народа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Большинство отказавшихся партий заявляют, что они не собираются "играть в игры власти", которую называют нелегитимной, так как до сих пор не признали результатов парламентских выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

