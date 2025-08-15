Для Грузии неприемлемы такие ультиматумы – премьер министр
23:33 15.08.2025 (обновлено: 23:53 15.08.2025)
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и главы узбекского правительства Абдуллы Арипова
© Сourtesy of Georgian Government
Законы о семейных ценностях и прозрачности эффективны, и они эффективно обеспечивают предотвращение рисков, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Конечно, для нас неприемлемы такие ультиматумы, когда по одну сторону ставят традиционные ценности, семейные ценности, интересы несовершеннолетних, а по другую – евроинтеграцию, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
За последние месяцы Грузия стала предметом активной критики со стороны структур ЕС. На прошлой неделе Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, согласно которому, если грузинское правительство не выполнит определенные условия, связанные с законом об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, для граждан будет приостановлен безвизовый режим.
"Мы не считаем, что с нашей общественностью стоит говорить такими дилеммами: либо отказаться от евроинтеграции, либо отказаться от традиционных ценностей. Это некорректная и нездоровая дилемма. Соответственно, этот вопрос сам по себе актуален", – заявил Ираклий Кобахидзе.
Отвечая на вопрос журналиста об инициативе "Нейтральной Грузии" по проведению плебисцита об отмене законов о семейных ценностях и прозрачности, премьер-министр отметил, что опрос можно провести на любую тему.
"Не знаю, у меня нет позиции по этому конкретному вопросу, у меня нет позиции. В целом при принятии решений мы должны прежде всего спрашивать общественность, хотя мне сложно сегодня давать какие-либо комментарии по этой конкретной теме", – заявил Ираклий Кобахидзе.
По его словам, законы о семейных ценностях и прозрачности эффективны, и они эффективно обеспечивают предотвращение рисков.
"Мы видим, какие серьезные тенденции наблюдаются во всем мире, во всех отношениях, в том числе и то, как пропаганда негативно влияет на статистику. Мы должны предотвратить это ради нашей страны, ради нашего общества, и принятие этих законов послужило этой цели. Если эти законы неактуальны и нерелевантны, то почему же они так беспокоятся о принятии этих законов?" – заявил Ираклий Кобахидзе.
По его мнению, эти законы эффективны, эти законы эффективно обеспечивают предотвращение рисков, и именно поэтому те силы и люди, которые ведут порочную пропаганду не только в Грузии, но и в разных странах, обеспокоены. Эти законы должны оставаться в силе.
Грузия и Запад
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России