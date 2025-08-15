https://sputnik-georgia.ru/20250815/gruzinskim-fermeram-pomogut-prodat-nestandartnye-yabloki-294541756.html

Грузинским фермерам помогут продать нестандартные яблоки

Грузинским фермерам помогут продать нестандартные яблоки

Sputnik Грузия

В целях беспрепятственной реализации программы создадут специальную рабочую группу, которая будет координировать процесс сдачи яблок на местах 15.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-15T11:58+0400

2025-08-15T11:58+0400

2025-08-15T11:58+0400

грузия

новости

экономика

сельское хозяйство грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/14/250948334_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea8037019ccd86a246e0594ee7d32732.jpg

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Государственная программа, направленная на содействие продажи урожая нестандартных яблок, продолжится в Грузии и в 2025 году, говорится в постановлении правительства Грузии. Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров стартует с начала сентября. В целях беспрепятственной реализации программы создадут специальную рабочую группу, которая будет координировать процесс сдачи яблок на местах. Плодоперерабатывающие предприятия, которые будут задействованы в проекте, обязаны зарегистрироваться в электронном виде в координационном штабе. Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок реализуется в Грузии с 2020 года. Она позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, сельское хозяйство грузии