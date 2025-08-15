https://sputnik-georgia.ru/20250815/gruzinskim-fermeram-pomogut-prodat-nestandartnye-yabloki-294541756.html
Грузинским фермерам помогут продать нестандартные яблоки
В целях беспрепятственной реализации программы создадут специальную рабочую группу, которая будет координировать процесс сдачи яблок на местах 15.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Государственная программа, направленная на содействие продажи урожая нестандартных яблок, продолжится в Грузии и в 2025 году, говорится в постановлении правительства Грузии. Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров стартует с начала сентября. В целях беспрепятственной реализации программы создадут специальную рабочую группу, которая будет координировать процесс сдачи яблок на местах. Плодоперерабатывающие предприятия, которые будут задействованы в проекте, обязаны зарегистрироваться в электронном виде в координационном штабе. Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок реализуется в Грузии с 2020 года. Она позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.
В рамках госпрограммы субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получат те предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2025 года закупят у фермеров нестандартные яблоки по цене не менее чем за 0,27 лари за килограмм.
Плодоперерабатывающие предприятия, которые будут задействованы в проекте, обязаны зарегистрироваться в электронном виде в координационном штабе.
Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок реализуется в Грузии с 2020 года. Она позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.