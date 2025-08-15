https://sputnik-georgia.ru/20250815/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-15-avgusta-2025-294541045.html

Какой сегодня церковный праздник: 15 августа 2025

Какой сегодня церковный праздник: 15 августа 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 15 августа отмечают день памяти святых Стефана, Никодима, Гамаиила, Авива, Стефана и других 15.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-15T01:01+0400

2025-08-15T01:01+0400

2025-08-15T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0a/249988377_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_7ef2acaa8c381ee40a54cdd0bf0e7a81.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Первомученик СтефанПо церковному календарю 15 августа отмечают день перенесения мощей первомученика архидиакона Стефана из Иерусалима в Константинополь примерно в 428 году.Стефан был старшим среди семи диаконов, поставленных апостолами, поэтому его называют архидиаконом. Он был христианским первомучеником и пострадал за Спасителя примерно в 30 лет.После того как архидиакона Стефана побили иудеи камнями, его тело бросили без погребения птицам и зверям на съедение. На вторую ночь знаменитый иудейский законоучитель Гамалиил, начавший склоняться к вере в Иисуса Христа как в Спасителя и защитивший апостолов в синедрионе, послал преданных ему людей забрать тело первомученика.Гамалиил похоронил его в пещере, недалеко от Иерусалима. Когда скончался Никодим – тайный ученик Господа, приходивший к Нему ночью, Гамалиил похоронил его около гроба cвятого Стефана.Позже Гамалиила, принявшего крещение вместе со своим сыном Авивом, похоронили рядом с первомучеником и Никодимом. Мощи cвятых обрели чудесным образом в 415-м и торжественно перенесли в Иерусалим. С тех пор от мощей начали совершаться исцеления.Мощи первомученика перевезли из Иерусалима в Константинополь при благоверном царе Феодосии Младшем (408-450) и положили в церкви в честь cвятого диакона Лаврентия. Затем мощи cвятого Стефана перенесли в храм, построенный в его честь. Произошло это 2 августа по старому стилю.Папа РимскийПо церковному календарю 15 августа поминают священномученика Стефана, Папу Римского, пострадавшего в 257 году при императоре Валериане.Престол первосвятителя Римского святой Стефан занимал в 253-257 годах. Святитель ревностно боролся против ереси Новата, который учил, что принимать обращавшихся из еретиков не следует.Святитель, скрываясь во время преследования христиан, крестил многих язычников, в том числе военного трибуна Немезия, обратившегося к Христу после того, как святитель исцелил его дочь Люциллу. Немезию, посвященному в сан диакона, и его дочери отрубили головы.Их управляющий Симфроний, приведенный трибуном Олимпием на пытки в храм Марса, растопил молитвой золотого идола. Трибун с женой Екзуперией и сыном Теодолом, присутствовавшие при этом чуде, уверовав, крестились. Их останки после сожжения похоронил Папа Стефан. Тогда же обезглавили его 12 клириков.Святителю император приказал отрубить голову в храме Марса, но по молитвам Папы большая часть храма разрушилась, а воины разбежались. Святитель скрылся в катакомбах (усыпальнице святой Люцины), где затем был убит воинами, когда поучал христиан.ИмениныПо церковному календарю 15 августа именины отмечают Василий, Никодим и Степан.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников