Курс лари на пятницу – 2,7263 GEL/$1
Курс лари на пятницу – 2,7263 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0037 лари по отношению к доллару 15.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 августа в размере 2,7263 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0037 лари по отношению к доллару.
