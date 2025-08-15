https://sputnik-georgia.ru/20250815/matikashvili-radikalnaya-oppozitsiya-ne-smozhet-protivostoyat-gruzinskomu-narodu-294544266.html

Матикашвили: радикальная оппозиция не сможет противостоять грузинскому народу

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Радикальная оппозиция не имеет никаких шансов на предстоящих выборах в органы местного самоуправления и даже не смогла договориться о единых кандидатах, чтобы противопоставить их правящей партии "Грузинская мечта", заявил член парламентского большинства Давид Матикашвили. Выборы в органы местного самоуправления, на которых будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло), пройдут в Грузии 4 октября 2025 года. Предвыборная кампания стартовала 5 августа. Одновременные выборы мэров и депутатов совещательных органов пройдут в 64 городах и районах страны. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе уверен в победе кандидатов от правящей партии во всех 64 муниципалитетах.С 2012 года коллективное "Национальное движение", как отметил депутат, постоянно пытается во время выборов стать частью таких процессов, которые были бы нелегитимны и позволили бы им прийти к власти без выборов. Под "коллективным Нацдвижением" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления – самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить более половины голосов проголосовавших избирателей. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут отличаться от района к району. Грядущие выборы будут проходить на фоне бойкота части оппозиционных партий. На сегодняшний день от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Для народа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Большинство отказавшихся партий заявляют, что они не собираются "играть в игры власти", которую называют нелегитимной, так как до сих пор не признали результатов парламентских выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

