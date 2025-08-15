https://sputnik-georgia.ru/20250815/metadonovaya-gosprogramma-rasshirena-v-gruzii-294543920.html

Метадоновая госпрограмма расширена в Грузии

Метадоновая госпрограмма расширена в Грузии

15.08.2025

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Проходящие заместительную терапию по лечению наркомании в частных клиниках Грузии с 15 августа больше не смогут пользоваться услугами своих заведений. С августа вступил в силу запрет на заместительную терапию в частных клиниках, где эти услуги предоставлялись платно. Бесплатная госпрограмма, в рамках которой пациентам регулярно назначают метадон взамен употребляемого наркотика, действует в Грузии с 2017 года. У всех пациентов была возможность пройти регистрацию для включения в программу до 11 августа. Зарегистрировавшиеся уже получили адреса, куда следует явиться для получения лекарства. Как заявил министр здравоохранения, отказ в регистрации получили около 100 человек. По его словам, в ходе регистрации также оказалось, что ряд пациентов был зарегистрирован в двух клиниках одновременно, кроме того, прослеживалась разница в дозах, указанных пациентом и частными клиниками. Госпрограмма доступна в Тбилиси, Телави, Озургети, Поти, Кутаиси, Зестафони, Сачхере, Зугдиди, Гори, Боржоми, Кобулети и Батуми. В Тбилиси, Кутаиси и Кобулети, помимо метадоновой заместительной терапии, доступна также субоксиновая заместительная терапия. На конец 2024 года в программе были зарегистрированы 12 тысяч человек. Иностранные граждане могут воспользоваться программой только в том случае, если они уже пользовались ею у себя на родине. Заместительная терапия (ЗТ) – это метод лечения, при котором недостающие или отсутствующие в организме вещества (гормоны, ферменты, другие лекарственные препараты) заменяются искусственными или естественными аналогами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

