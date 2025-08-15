https://sputnik-georgia.ru/20250815/na-skolko-vyrosli-pensionnye-aktivy-v-gruzii--dannye-za-iyul-294541885.html
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за июль
Sputnik Грузия
По информации агентства, в июле 2025 года общая доходность активов превысила 1,8 миллиарда лари 15.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии, по состоянию на 31 июля 2025 года, составила 7,2 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются 1,7 миллиона человек. Из них выплаты получили 21,9 тысячи человек на сумму 95,4 миллиона лари. По информации агентства, в июле 2025 года общая доходность активов превысила 1,8 миллиарда лари. В этот период также продолжает лидировать динамичный портфель. Реальная доходность, с учетом инфляции, с 6 августа 2023 года по 31 июля 2025-го выглядит следующим образом: Основное отличие между портфелями заключается в пропорциях глобальных акций. По состоянию на конец июня, доля акций в динамичном портфеле составляла 52,5%, в сбалансированном – 32,8%, в консервативном – 17,8%. Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Первую инвестицию пенсионных накоплений агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 августа в размере 2,7263 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
экономика, грузия, новости, накопительная пенсия, пенсионная реформа, пенсия
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии, по состоянию на 31 июля 2025 года, составила 7,2 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства.
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются 1,7 миллиона человек. Из них выплаты получили 21,9 тысячи человек на сумму 95,4 миллиона лари.
По информации агентства, в июле 2025 года общая доходность активов превысила 1,8 миллиарда лари.
В этот период также продолжает лидировать динамичный портфель.
Реальная доходность, с учетом инфляции, с 6 августа 2023 года по 31 июля 2025-го выглядит следующим образом:
Динамичный портфель – 13,3%,
Сбалансированный портфель – 12,5%,
Консервативный портфель – 11,5%.
Основное отличие между портфелями заключается в пропорциях глобальных акций. По состоянию на конец июня, доля акций в динамичном портфеле составляла 52,5%, в сбалансированном – 32,8%, в консервативном – 17,8%.
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.
Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%.
Первую инвестицию пенсионных накоплений агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 августа в размере 2,7263 GEL/$1.