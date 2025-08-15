Нашумевшее убийство бизнесмена Джангвеладзе – обвиняемые будут ждать приговора в суде

https://sputnik-georgia.ru/20250815/nashumevshee-ubiystvo-biznesmena-dzhangveladze--obvinyaemye-budut-zhdat-prigovora-v-sude-294544516.html

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения пятерым фигурантам дела об убийстве брата "вора в законе"... 15.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения пятерым фигурантам дела об убийстве брата "вора в законе" Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский) – бизнесмена Левана Джангвеладзе. Убийство Джангвеладзе произошло 14 марта 2025 года на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси. В результате полученных множественных ранений мужчина скончался на месте, а его водителя доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Прокуратура предъявила обвинения пятерым лицам, двоим – заочно, в организации умышленного убийства по заказу, покушении на умышленное убийство, незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия в составе группы лиц, сокрытии преступления и предоставлении следствию заведомо ложной информации Судья Лела Маридашвили удовлетворила ходатайство прокуратуры об избрании заключения в качестве меры пресечения задержанным Георгию Микадзе, Георгию Качкачишвили и Мамуке Багдавадзе. Что касается обвиняемых по делу Давида Миканадзе и Георгия Джохадзе, они приговорены к заключению под стражу заочно. Адвокат Георгия Качкачишвили ходатайствовал об освобождении обвиняемого под залог в 10 тысяч лари, адвокат Георгия Джохадзе – под залог в 30 тысяч лари, а Георгия Микадзе адвокат предложил освободить под залог в 50 тысяч лари. Прокурор Леван Вепхвадзе на заседании пояснил: существует риск того, что задержанные совершат новое преступление, скроются, окажут влияние на свидетелей и уничтожат доказательства, с чем не согласились адвокаты обвиняемых. Защита утверждает, что никаких существенных доказательств против задержанных нет, за исключением показаний сотрудника полиции. По мнению адвокатов, обвинение в заказе убийства абсурдно и безосновательно. Следующее судебное заседание по делу назначено на 6 октября в 12:00. Детали убийства В заявлении прокуратуры сказано, что обвиняемые, братья Георгий и Давид Микадзе, спланировали бизнесмена Левана Джангвеладзе по заказу других лиц, находившихся в конфликте с жертвой. Для убийства Джангвеладзе братья Микадзе связались со своим другом Гелой Джохадзе и начали поиск исполнителя преступления. Они установили связь с доверенным лицом Джохадзе – Гелой Удзилаури. Матикашвили: радикальная оппозиция не сможет противостоять грузинскому народу>>Братья Микадзе и Джохадзе стали передавать Удзилаури всю необходимую информацию о месте нахождения Джангвеладзе. Они же передали ему пистолет модели Glock 19. 15 февраля 2025 года Джохадзе, вернувшись из Греции, встретился с Удзилаури в гостинице "Тбилиси Тауэр". Туда же прибыли и братья Микадзе, чтобы обсудить план убийства. Они сообщили киллеру, что Джангвеладзе находится в Грузии и остановился в гостинице "Амбассадор". Прокуратура восстановила в деталях вечер убийства: 14 марта 2025 года Леван Джангвеладзе вместе со спутником прибыл на похороны друга примерно в 22:35 на проспект Чавчавадзе в Ваке, откуда ушел примерно в 23:30. В то время, когда Джангвеладзе шел со своим другом по проспекту Чавчавадзе, Удзилаури произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону Джангвеладзе. В результате полученных ранений Джангвеладзе скончался на месте. Затем киллер несколько раз выстрелил в друга Джангвеладзе, намереваясь убить его. В результате стрельбы потерпевший получил ранения и был позже доставлен в больницу. После совершения преступления Удзилаури отправился в Карели, где избавился от орудия преступления и мобильного телефона, в котором был активирован номер телефона, зарегистрированный в Польше, и с помощью которого он активно общался с Джохадзе. Метадоновая госпрограмма расширена в Грузии >>По уголовному делу проведен ряд процессуальных и следственных действий, в том числе допрошено множество свидетелей, изъяты десятки часов записей с камер видеонаблюдения, назначены экспертизы, получена и обработана информация с мобильных телефонов и вышек связи, изъят ряд вещественных доказательств. Обвиняемым – братьям Микадзе и Геле Джохадзе, предъявлено обвинение в организации умышленного убийства по заказу из корыстных побуждений. Им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Еще одному фигуранту заочно предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия группой лиц. Ему грозит до 11 лет лишения свободы. Мамука Багдавадзе обвиняется в сокрытии особо тяжкого преступления и предоставлении заведомо ложной информации в целях воспрепятствования осуществлению правосудия. Ему грозит до семи лет тюрьмы. Подозреваемый в убийстве Гела Удзилаури был задержан 17 марта. Ему грозит бессрочное заключение. Также задержан мужчина, на чье имя было зарегистрировано орудие преступления. Расследование уголовного дела продолжается в целях установления и раскрытия других лиц, причастных к преступлению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

