https://sputnik-georgia.ru/20250815/obyavlen-tender-na-stroitelstvo-samogo-bolshogo-stadiona-v-gruzii-294551585.html

Объявлен тендер на строительство самого большого стадиона в Грузии

Объявлен тендер на строительство самого большого стадиона в Грузии

Sputnik Грузия

Стадион станет современной многофункциональной ареной, где будут проводиться футбольные и регбийные матчи, концерты и другие местные и международные... 15.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-15T19:56+0400

2025-08-15T19:56+0400

2025-08-15T19:56+0400

спорт

грузия

новости

фонд муниципального развития

уефа

стадион

министерство экономики и устойчивого развития грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24623/16/246231665_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_8f8ad18c7e85646fc3b4634647805329.jpg

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Объявлен тендер на проектирование и строительство самого большого стадиона в Грузии для проведения матчей по футболу и регби, рассчитанного на 70 тысяч болельщиков, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры. Тендер на строительство нового стадиона IV категории УЕФА объявил Фонд муниципального развития Мининфраструктуры в Тбилиси. Строительство планируется начать в апреле 2026 года близ Тбилисского международного аэропорта. На стадионе также разместится общественный центр, включающий конференц-зал, выставочные залы, зоны отдыха, музей и торговые площади. Новый стадион будет построен недалеко от аэропорта, рядом с исследовательским центром Лугара. Планируется спроектировать и построить новые транспортные узлы, которые обеспечат быстрый доступ к стадиону из разных частей города, обеспечивая пассажирам комфортное передвижение. Концепция нового многофункционального стадиона разрабатывается совместно с экспертами УЕФА. Международные специалисты активно участвуют на всех этапах проекта, включая подготовку тендерной документации на стадион. Эксперты будут участвовать в проекте от разработки концепции стадиона до его окончательной реализации. Инфраструктура стадиона будет полностью адаптирована для людей с особыми потребностями. В результате эксплуатации нового стадиона в стране будет создана одна из важнейших площадок для проведения как спортивных, так и культурных мероприятий. Ранее сообщалось, что после завершения строительства нового стадиона Тбилиси подаст заявку на проведение в столице финала Лиги чемпионов УЕФА в 2028 году. Сегодня самым большим стадионом Грузии является "Динамо Арена" – национальный стадион имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Он вмещает около 55 тысяч зрителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, фонд муниципального развития, уефа, стадион, министерство экономики и устойчивого развития грузии