https://sputnik-georgia.ru/20250815/obyavlen-tender-na-stroitelstvo-samogo-bolshogo-stadiona-v-gruzii-294551585.html
Объявлен тендер на строительство самого большого стадиона в Грузии
Объявлен тендер на строительство самого большого стадиона в Грузии
Sputnik Грузия
Стадион станет современной многофункциональной ареной, где будут проводиться футбольные и регбийные матчи, концерты и другие местные и международные... 15.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-15T19:56+0400
2025-08-15T19:56+0400
2025-08-15T19:56+0400
спорт
грузия
новости
фонд муниципального развития
уефа
стадион
министерство экономики и устойчивого развития грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24623/16/246231665_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_8f8ad18c7e85646fc3b4634647805329.jpg
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Объявлен тендер на проектирование и строительство самого большого стадиона в Грузии для проведения матчей по футболу и регби, рассчитанного на 70 тысяч болельщиков, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры. Тендер на строительство нового стадиона IV категории УЕФА объявил Фонд муниципального развития Мининфраструктуры в Тбилиси. Строительство планируется начать в апреле 2026 года близ Тбилисского международного аэропорта. На стадионе также разместится общественный центр, включающий конференц-зал, выставочные залы, зоны отдыха, музей и торговые площади. Новый стадион будет построен недалеко от аэропорта, рядом с исследовательским центром Лугара. Планируется спроектировать и построить новые транспортные узлы, которые обеспечат быстрый доступ к стадиону из разных частей города, обеспечивая пассажирам комфортное передвижение. Концепция нового многофункционального стадиона разрабатывается совместно с экспертами УЕФА. Международные специалисты активно участвуют на всех этапах проекта, включая подготовку тендерной документации на стадион. Эксперты будут участвовать в проекте от разработки концепции стадиона до его окончательной реализации. Инфраструктура стадиона будет полностью адаптирована для людей с особыми потребностями. В результате эксплуатации нового стадиона в стране будет создана одна из важнейших площадок для проведения как спортивных, так и культурных мероприятий. Ранее сообщалось, что после завершения строительства нового стадиона Тбилиси подаст заявку на проведение в столице финала Лиги чемпионов УЕФА в 2028 году. Сегодня самым большим стадионом Грузии является "Динамо Арена" – национальный стадион имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Он вмещает около 55 тысяч зрителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24623/16/246231665_164:0:2835:2003_1920x0_80_0_0_935e0548ec82ca5d756cb0c051f521d3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, фонд муниципального развития, уефа, стадион, министерство экономики и устойчивого развития грузии
спорт, грузия, новости, фонд муниципального развития, уефа, стадион, министерство экономики и устойчивого развития грузии
Объявлен тендер на строительство самого большого стадиона в Грузии
Стадион станет современной многофункциональной ареной, где будут проводиться футбольные и регбийные матчи, концерты и другие местные и международные мероприятия
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Объявлен тендер на проектирование и строительство самого большого стадиона в Грузии для проведения матчей по футболу и регби, рассчитанного на 70 тысяч болельщиков, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.
Тендер на строительство нового стадиона IV категории УЕФА объявил Фонд муниципального развития Мининфраструктуры в Тбилиси. Строительство планируется начать в апреле 2026 года близ Тбилисского международного аэропорта.
Стадион станет современной многофункциональной ареной, где будут проводиться футбольные и регбийные матчи, концерты и другие местные и международные мероприятия. Стадион сможет принимать матчи Лиги чемпионов и другие матчи высокого уровня.
На стадионе также разместится общественный центр, включающий конференц-зал, выставочные залы, зоны отдыха, музей и торговые площади.
Новый стадион будет построен недалеко от аэропорта, рядом с исследовательским центром Лугара. Планируется спроектировать и построить новые транспортные узлы, которые обеспечат быстрый доступ к стадиону из разных частей города, обеспечивая пассажирам комфортное передвижение.
Концепция нового многофункционального стадиона разрабатывается совместно с экспертами УЕФА. Международные специалисты активно участвуют на всех этапах проекта, включая подготовку тендерной документации на стадион. Эксперты будут участвовать в проекте от разработки концепции стадиона до его окончательной реализации.
Инфраструктура стадиона будет полностью адаптирована для людей с особыми потребностями.
Как отметили в ведомстве, стадион создаст новые рабочие места как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации. Кроме того, строительство нового стадиона укрепит местную экономику – будут развиваться туризм, гостиницы, предприятия общественного питания и сфера услуг.
В результате эксплуатации нового стадиона в стране будет создана одна из важнейших площадок для проведения как спортивных, так и культурных мероприятий.
Ранее сообщалось, что после завершения строительства нового стадиона Тбилиси подаст заявку на проведение в столице финала Лиги чемпионов УЕФА в 2028 году.
Сегодня самым большим стадионом Грузии является "Динамо Арена" – национальный стадион имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Он вмещает около 55 тысяч зрителей.