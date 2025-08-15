https://sputnik-georgia.ru/20250815/plebistsita-ne-budet---vlasti-gruzii-otvetili-na-initsiativu-oppozitsionnoy-partii-294545218.html
Плебисцита не будет – власти Грузии ответили на инициативу оппозиционной партии
Плебисцита не будет – власти Грузии ответили на инициативу оппозиционной партии
Депутат Хундадзе считает поддержку "Грузинской мечты" на выборах гарантом сохранения в стране традиционных семейных ценностей
2025-08-15T14:58+0400
2025-08-15T14:58+0400
2025-08-15T15:02+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23353/80/233538088_0:19:1610:925_1920x0_80_0_0_8f2abe2710a07dfc1872c6cb5b012e3e.jpg
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Плебисцит в Грузии – это поддержка на выборах правящей команды, и отдельно подобные опросы проводить не нужно, заявил один из лидеров партии "Сила народа", которая находится в коалиции с правящей партией "Грузинская мечта", Дмитрий Хундадзе. Оппозиционная партия "Единая нейтральная Грузия" предложила вместе с предстоящими выборами в органы местного самоуправления 4 октября провести плебисцит по следующему вопросу: "Поддерживаете ли вы вступление страны в Евросоюз в обмен на содействие ЛГБТ*-пропаганде и узаконивание однополых браков?" По его словам, у правящей партии не было бы поддержки, если бы общество не поддерживало внешнеполитический курс власти, который направлен на интеграцию в ЕС. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Депутат: цель оппозиции Грузии – не выборы, а революция >>В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23353/80/233538088_350:0:1610:945_1920x0_80_0_0_894bcb9be58600d8c742b35e8993b9c9.jpg
Плебисцита не будет – власти Грузии ответили на инициативу оппозиционной партии
Депутат Хундадзе считает поддержку "Грузинской мечты" на выборах гарантом сохранения в стране традиционных семейных ценностей
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Плебисцит в Грузии – это поддержка на выборах правящей команды, и отдельно подобные опросы проводить не нужно, заявил один из лидеров партии "Сила народа", которая находится в коалиции с правящей партией "Грузинская мечта", Дмитрий Хундадзе.
Оппозиционная партия "Единая нейтральная Грузия" предложила вместе с предстоящими выборами в органы местного самоуправления 4 октября провести плебисцит по следующему вопросу: "Поддерживаете ли вы вступление страны в Евросоюз в обмен на содействие ЛГБТ*-пропаганде и узаконивание однополых браков?"
"Плебисциту практически равнозначна та политическая поддержка, которую общество уже фиксирует в отношении правящей команды посредством результатов выборов. Правящая команда защищает в стране традиции, семейные ценности, права молодежи, и это уже отразилось в законодательном пространстве", – сказал Хундадзе.
По его словам, у правящей партии не было бы поддержки, если бы общество не поддерживало внешнеполитический курс власти, который направлен на интеграцию в ЕС.
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
* Экстремистская организация, запрещенная в России