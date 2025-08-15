https://sputnik-georgia.ru/20250815/plebistsita-ne-budet---vlasti-gruzii-otvetili-na-initsiativu-oppozitsionnoy-partii-294545218.html

Плебисцита не будет – власти Грузии ответили на инициативу оппозиционной партии

Плебисцита не будет – власти Грузии ответили на инициативу оппозиционной партии

15.08.2025

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Плебисцит в Грузии – это поддержка на выборах правящей команды, и отдельно подобные опросы проводить не нужно, заявил один из лидеров партии "Сила народа", которая находится в коалиции с правящей партией "Грузинская мечта", Дмитрий Хундадзе. Оппозиционная партия "Единая нейтральная Грузия" предложила вместе с предстоящими выборами в органы местного самоуправления 4 октября провести плебисцит по следующему вопросу: "Поддерживаете ли вы вступление страны в Евросоюз в обмен на содействие ЛГБТ*-пропаганде и узаконивание однополых браков?" По его словам, у правящей партии не было бы поддержки, если бы общество не поддерживало внешнеполитический курс власти, который направлен на интеграцию в ЕС. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Депутат: цель оппозиции Грузии – не выборы, а революция >>В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

