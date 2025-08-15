https://sputnik-georgia.ru/20250815/pryamaya-translyatsiya-peregovory-vladimira-putina-i-donalda-trampa-na-alyaske-294553102.html
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске
Смотрите в видео кадры прямой трансляции встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом 15.08.2025, Sputnik Грузия
Лидеры России и США встречаются на Аляске – на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, главной темой переговоров заявлено мирное урегулирование украинского конфликта. Прямую трансляцию встречи смотрите на Sputnik.Саммит стартует с беседы Путина и Трампа в формате "три на три" с участием министров и переводчиков. Песков сообщил, что на переговорах с Трампом в формате "три на три" от России будут участвовать Лавров и Ушаков. К Трампу присоединятся госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. По завершении формата "три на три" к переговорам подключатся делегации обеих стран полным составом, обсуждение продолжится за рабочим завтраком.
22:58 15.08.2025 (обновлено: 23:41 15.08.2025)
Лидеры России и США встречаются на Аляске – на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, главной темой переговоров заявлено мирное урегулирование украинского конфликта. Прямую трансляцию встречи смотрите на Sputnik.
Саммит стартует с беседы Путина и Трампа в формате "три на три" с участием министров и переводчиков. Песков сообщил, что на переговорах с Трампом в формате "три на три" от России будут участвовать Лавров и Ушаков. К Трампу присоединятся госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. По завершении формата "три на три" к переговорам подключатся делегации обеих стран полным составом, обсуждение продолжится за рабочим завтраком.