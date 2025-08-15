Трамп примет Путина на Аляске с наивысшими почестями – СМИ

https://sputnik-georgia.ru/20250815/tramp-primet-putina-na-alyaske-s-naivysshimi-pochestyami---smi-294550660.html
15.08.2025
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп намерен принять российского лидера Владимира Путина на Аляске с наивысшими почестями и лично поприветствовать его по прибытии, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома.Официальные лица подчеркнули, что точные детали встречи находятся на стадии согласования.Президенты РФ и США 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон.Состав делегацийКроме президента России, в переговорах примут участие глава МИД Сергей Лавров, а также помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков. Помимо того, присутствовать на встрече будут министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.В состав американской делегации, кроме Трампа, вошли госсекретарь США Марко Рубио, министр торговли Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.Как сообщили в Белом доме, встреча Путина и Трампа должна начаться в 11:00 по местному времени (23:00 по тбилисскому). Главной темой переговоров станет мирное урегулирование украинского конфликта.Главы государств сначала проведут встречу тет-а-тет, а затем переговоры с участием делегаций двух сторон.По итогам саммита президенты дадут совместную пресс-конференцию.
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп намерен принять российского лидера Владимира Путина на Аляске с наивысшими почестями и лично поприветствовать его по прибытии, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома.
"Ожидается, что Трамп примет президента России Владимира Путина с наивысшими почестями по прибытии на авиабазу Элмендорф-Ричардсон в пятницу", – сообщает телеканал со ссылкой на двух высокопоставленных представителей администрации.
Официальные лица подчеркнули, что точные детали встречи находятся на стадии согласования.
Президенты РФ и США 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
Кроме президента России, в переговорах примут участие глава МИД Сергей Лавров, а также помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков. Помимо того, присутствовать на встрече будут министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
В состав американской делегации, кроме Трампа, вошли госсекретарь США Марко Рубио, министр торговли Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
Как сообщили в Белом доме, встреча Путина и Трампа должна начаться в 11:00 по местному времени (23:00 по тбилисскому). Главной темой переговоров станет мирное урегулирование украинского конфликта.
Главы государств сначала проведут встречу тет-а-тет, а затем переговоры с участием делегаций двух сторон.
По итогам саммита президенты дадут совместную пресс-конференцию.