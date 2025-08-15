Владимир Путин вернулся в 15 августа из-за разницы во времени с США

https://sputnik-georgia.ru/20250815/vladimir-putin-vernulsya-v-15-avgusta-iz-za-raznitsy-vo-vremeni-s-ssha-294558338.html
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин, прилетевший из Магадана на Аляску, "вернулся" в 15 августа из-за 19-часовой разницы во времени.Встреча президентов России и США проходит в узком составе на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, на Аляске.Глава государства в пятницу, 15 августа, работал в Магадане. Насыщенная программа президента закончилась поздно, поэтому Путин вылетел на Аляску уже ночью 16 августа. Перелет занял около четырех часов, при этом, когда Путин приземлился в Анкоридже, здесь еще было 10.54 утра 15 августа.Таким образом, президент РФ "вернулся" в 15 августа, прилетев из Магадана на Аляску. Через Берингов пролив, который пролетал Путин, проходит линия перемены дат. Из-за этого разница во времени составляет почти сутки, в частности, от Магадана Анкоридж отстает на 19 часов.
23:35 15.08.2025 (обновлено: 10:42 16.08.2025)
