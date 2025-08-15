Задержанный с "коктейлем Молотова" получил 4 года и 6 месяцев тюрьмы в Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20250815/zaderzhannyy-s-kokteylem-molotova-poluchil-4-goda-i-6-mesyatsev-tyurmy-v-gruzii-294551805.html
15.08.2025
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд признал Давида Хомерики, задержанного по обвинению в подготовке взрыва в рамках текущих акций протеста, виновным и приговорил к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Хомерики был задержан 2 декабря 2024 года в административном порядке во время акции протеста. При обыске у него при себе был обнаружен т.н. "коктейль Молотова". Хомерики не признал свою вину и заявил, что предъявленное ему обвинение абсурдно. Акции протеста В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека. Митингующие обвинили правительство в отказе от европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.
