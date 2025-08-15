https://sputnik-georgia.ru/20250815/zakon-ob-inoagentakh-v-gruzii-npo-zayavili-o-vozmozhnosti-ikh-ugolovnogo-presledovaniya-294545690.html

Закон об "иноагентах" в Грузии: НПО заявили о возможности их уголовного преследования

Закон об "иноагентах" в Грузии: НПО заявили о возможности их уголовного преследования

Sputnik Грузия

Целый ряд несогласных с законом об "иноагентах" неправительственных организаций может стать объектом уголовного дела 15.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-15T15:58+0400

2025-08-15T15:58+0400

2025-08-15T15:58+0400

грузия

новости

тбилиси

антикоррупционное бюро

закон об "иноагентах"

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1c/288132158_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_73c73ba1c984d83ea21262e9d8f39640.jpg

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Шесть неправительственных организаций получили письма от Антикоррупционного агентства о возможности начала против них уголовного преследования, если они не пройдут регистрацию как "агенты иностранного принципала". Антикоррупционное бюро с июня этого года изучало финансы следующих организаций: "Международная прозрачность – Грузия", "Сапари", "Академия будущего", "Фонд гражданского общества" и "Центр исследования экономической политики". Организации заявляют, что не будут проходить регистрацию, несмотря на уголовное преследование. Закон "Акт регистрации иностранных агентов" вступил в силу 31 мая 2025 года, тогда же заработал сайт для регистрации "иноагентов", или, как они называются официально, "агентов иностранного принципала". Всего на регистрацию в качестве агентов иностранного принципала в Грузии подали заявку три гражданских лица и девять организаций, а иностранными принципалами в Грузии стали 11 иностранных организаций. Коротко о терминологии Под термином "иностранный принципал" имеются в виду: Что касается термина "агент иностранного принципала", то, согласно новому закону, это лицо, которое действует как агент, трудоустроенный у иностранного принципала, или другое лицо, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, и его работники, а также лица, чью деятельность контролирует и финансирует "иностранный принципал". К ним же относятся те, кто сам или при помощи других лиц в пользу иностранного принципала, или в его интересах будет собирать, выделять, передавать пожертвования, кредиты, деньги или другие материальные ценности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, антикоррупционное бюро, закон об "иноагентах", общество