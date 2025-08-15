Закон об "иноагентах" в Грузии: НПО заявили о возможности их уголовного преследования

https://sputnik-georgia.ru/20250815/zakon-ob-inoagentakh-v-gruzii-npo-zayavili-o-vozmozhnosti-ikh-ugolovnogo-presledovaniya-294545690.html
Целый ряд несогласных с законом об "иноагентах" неправительственных организаций может стать объектом уголовного дела 15.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-15T15:58+0400
2025-08-15T15:58+0400
2025-08-15T15:58+0400
грузия
новости
тбилиси
антикоррупционное бюро
закон об "иноагентах"
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1c/288132158_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_73c73ba1c984d83ea21262e9d8f39640.jpg
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Шесть неправительственных организаций получили письма от Антикоррупционного агентства о возможности начала против них уголовного преследования, если они не пройдут регистрацию как "агенты иностранного принципала". Антикоррупционное бюро с июня этого года изучало финансы следующих организаций: "Международная прозрачность – Грузия", "Сапари", "Академия будущего", "Фонд гражданского общества" и "Центр исследования экономической политики". Организации заявляют, что не будут проходить регистрацию, несмотря на уголовное преследование. Закон "Акт регистрации иностранных агентов" вступил в силу 31 мая 2025 года, тогда же заработал сайт для регистрации "иноагентов", или, как они называются официально, "агентов иностранного принципала". Всего на регистрацию в качестве агентов иностранного принципала в Грузии подали заявку три гражданских лица и девять организаций, а иностранными принципалами в Грузии стали 11 иностранных организаций. Коротко о терминологии Под термином "иностранный принципал" имеются в виду: Что касается термина "агент иностранного принципала", то, согласно новому закону, это лицо, которое действует как агент, трудоустроенный у иностранного принципала, или другое лицо, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, и его работники, а также лица, чью деятельность контролирует и финансирует "иностранный принципал". К ним же относятся те, кто сам или при помощи других лиц в пользу иностранного принципала, или в его интересах будет собирать, выделять, передавать пожертвования, кредиты, деньги или другие материальные ценности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
2025
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1c/288132158_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_a2104894f9240d02a88e64ab2482c04c.jpg
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Шесть неправительственных организаций получили письма от Антикоррупционного агентства о возможности начала против них уголовного преследования, если они не пройдут регистрацию как "агенты иностранного принципала".
Антикоррупционное бюро с июня этого года изучало финансы следующих организаций: "Международная прозрачность – Грузия", "Сапари", "Академия будущего", "Фонд гражданского общества" и "Центр исследования экономической политики".
"Шесть организаций 11 августа получили очередное письмо от Антикоррупционного бюро, в котором нас обвиняют в нарушении закона о так называемой "регистрации иностранных агентов", а также угрожают уголовной ответственностью", – говорится в заявлении вышеуказанных НПО.
Организации заявляют, что не будут проходить регистрацию, несмотря на уголовное преследование.
"Мы служим только и только интересам нашего народа и Грузии. По американскому стандарту FARA, копией которого якобы является этот закон, мы не подлежим регистрации в этом реестре", – говорится в заявлении НПО.
Закон "Акт регистрации иностранных агентов" вступил в силу 31 мая 2025 года, тогда же заработал сайт для регистрации "иноагентов", или, как они называются официально, "агентов иностранного принципала".
Всего на регистрацию в качестве агентов иностранного принципала в Грузии подали заявку три гражданских лица и девять организаций, а иностранными принципалами в Грузии стали 11 иностранных организаций.
Под термином "иностранный принципал" имеются в виду:
Власти зарубежного государства или иностранная политическая партия;
Физическое лицо, которое находится за пределами Грузии, в том числе граждане Грузии–эмигранты;
Партнерская группа, ассоциация, корпорация, организация или объединение физических лиц, деятельность которых регулируется иностранным законодательством.
Что касается термина "агент иностранного принципала", то, согласно новому закону, это лицо, которое действует как агент, трудоустроенный у иностранного принципала, или другое лицо, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, и его работники, а также лица, чью деятельность контролирует и финансирует "иностранный принципал".
К ним же относятся те, кто сам или при помощи других лиц в пользу иностранного принципала, или в его интересах будет собирать, выделять, передавать пожертвования, кредиты, деньги или другие материальные ценности.