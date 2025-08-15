https://sputnik-georgia.ru/20250815/zhestokoe-ubiystvo-zhenschiny-v-zugdidi--obvinenie-predyavleno-znakomoy-zhertvy-294551957.html
Жестокое убийство женщины в Зугдиди – обвинение предъявлено знакомой жертвы
Следствие установило, что 13 августа в Зугдиди, в собственном доме, в результате конфликта обвиняемая нанесла жертве множественные удары ножом
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жительнице Зугдиди в умышленном убийстве 42-летней женщины, сообщили в пресс-службе ведомства. Обвиняемой грозит до 15 лет тюрьмы. Полиция задержала подозреваемую по горячим следам у нее в доме. Было изъято орудие преступления – нож. По данным СМИ, задержанную зовут Натия Хачатурян. Ей 34 года. Обвиняемая была знакома с жертвой, и они якобы поддерживали дружеские отношения. Причиной конфликта стала ревность. Убитая, Натия Абхазава, приехала в Грузию вместе с детьми из Германии, где проживала последние годы. Попыток скрыться обвиняемая не предпринимала.
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жительнице Зугдиди в умышленном убийстве 42-летней женщины, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обвиняемой грозит до 15 лет тюрьмы.
Следствие установило, что 13 августа в Зугдиди, в собственном доме, в результате конфликта обвиняемая нанесла жертве множественные удары ножом. От полученных ранений женщина скончалась на месте.
Полиция задержала подозреваемую по горячим следам у нее в доме. Было изъято орудие преступления – нож.
По данным СМИ, задержанную зовут Натия Хачатурян. Ей 34 года. Обвиняемая была знакома с жертвой, и они якобы поддерживали дружеские отношения. Причиной конфликта стала ревность.
Убитая, Натия Абхазава, приехала в Грузию вместе с детьми из Германии, где проживала последние годы.
Попыток скрыться обвиняемая не предпринимала.