Исторический момент: саммит России и США на Аляске
Исторический момент: саммит России и США на Аляске
Sputnik Грузия
Российско-американский саммит на высшем уровне прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже – крупнейшем городе Аляски. Смотрите в фотоленте Sputnik...
2025-08-16T09:30+0400
2025-08-16T14:52+0400
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, аляска, сша, россия, sputnik
Исторический момент: саммит России и США на Аляске

09:30 16.08.2025 (обновлено: 14:52 16.08.2025)
Российско-американский саммит на высшем уровне прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже – крупнейшем городе Аляски. Смотрите в фотоленте Sputnik исторические кадры встречи Путина и Трампа в объективах фотокорреспондентов
© photo: Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Sergey Bobylev
/
Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске.

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

Президент Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина.

Президент Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

Президент Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина.

© Getty Images / Andrew Harnik

Самолет с президентом России Владимиром Путиным прибывает на Объединённую военную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Самолет с президентом России Владимиром Путиным прибывает на Объединённую военную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. - Sputnik Грузия
3/10
© Getty Images / Andrew Harnik

Самолет с президентом России Владимиром Путиным прибывает на Объединённую военную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

© Getty Images / Andrew Harnik

Военнослужащие подметают красную дорожку перед бортом президента США Дональда Трампа.

Военнослужащие подметают красную дорожку перед бортом президента США Дональда Трампа. - Sputnik Грузия
4/10
© Getty Images / Andrew Harnik

Военнослужащие подметают красную дорожку перед бортом президента США Дональда Трампа.

© AP Photo / Jae C. Hong

Журналисты ожидают пресс-конференцию президентов России и США.

Журналисты ожидают пресс-конференцию президентов России и США. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Jae C. Hong

Журналисты ожидают пресс-конференцию президентов России и США.

© Getty Images / Andrew Harnik

Саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. - Sputnik Грузия
6/10
© Getty Images / Andrew Harnik

Саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

Президент России Владимир Путин прибывает на Аляску.

Президент России Владимир Путин прибывает на Аляску. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

Президент России Владимир Путин прибывает на Аляску.

© Getty Images / Andrew Harnik

Саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. - Sputnik Грузия
8/10
© Getty Images / Andrew Harnik

Саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

© Getty Images / Andrew Harnik

Президент Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина на Аляске.

Президент Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина на Аляске. - Sputnik Грузия
9/10
© Getty Images / Andrew Harnik

Президент Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина на Аляске.

© photo: Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Sergey Bobylev
/
Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.

