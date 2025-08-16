https://sputnik-georgia.ru/20250816/294565271.html
Исторический момент: саммит России и США на Аляске
Российско-американский саммит на высшем уровне прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже – крупнейшем городе Аляски.
2025-08-16T09:30+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/10/294565453_189:383:3148:2048_1920x0_80_0_0_3a63611d0125f541b0515a1369a366d8.jpg
Российско-американский саммит на высшем уровне прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже – крупнейшем городе Аляски. Смотрите в фотоленте Sputnik исторические кадры встречи Путина и Трампа в объективах фотокорреспондентов
© photo: Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске.
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина.
© Getty Images / Andrew Harnik
Самолет с президентом России Владимиром Путиным прибывает на Объединённую военную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
© Getty Images / Andrew Harnik
Военнослужащие подметают красную дорожку перед бортом президента США Дональда Трампа.
© AP Photo / Jae C. Hong
Журналисты ожидают пресс-конференцию президентов России и США.
© Getty Images / Andrew Harnik
Саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин прибывает на Аляску.
© Getty Images / Andrew Harnik
Саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина на Аляске.
© photo: Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.
