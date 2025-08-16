ДТП на курорте Грузии привело к жертвам

https://sputnik-georgia.ru/20250816/dtp-na-kurorte-gruzii-privelo-k-zhertvam-294561383.html

По факту возбуждено уголовное дело, виновник аварии будет установлен по итогам экспертизы 16.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Один человек погиб и шестеро оказались в больнице в результате столкновения двух автомобилей в курортном регионе Аджария, сообщает телеканал "ТВ Пирвели" По данным СМИ, на объезной трассе между курортами Батуми и Кобулети легковой автомобиль столкнулся с минивэном. В результате аварии погиб один человек, а шестеро были незамедлительно доставлены в клиники. По факту возбуждено уголовное дело, виновник аварии будет установлен по итогам экспертизы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

