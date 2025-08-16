https://sputnik-georgia.ru/20250816/dtp-na-kurorte-gruzii-privelo-k-zhertvam-294561383.html
ДТП на курорте Грузии привело к жертвам
ДТП на курорте Грузии привело к жертвам
Sputnik Грузия
По факту возбуждено уголовное дело, виновник аварии будет установлен по итогам экспертизы 16.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-16T14:04+0400
2025-08-16T14:04+0400
2025-08-16T14:04+0400
дтп
происшествия
грузия
новости
батуми
аджария
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23519/78/235197896_464:374:1892:1177_1920x0_80_0_0_a8bda324ae7205ec431a6d57cf5ce313.jpg
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Один человек погиб и шестеро оказались в больнице в результате столкновения двух автомобилей в курортном регионе Аджария, сообщает телеканал "ТВ Пирвели" По данным СМИ, на объезной трассе между курортами Батуми и Кобулети легковой автомобиль столкнулся с минивэном. В результате аварии погиб один человек, а шестеро были незамедлительно доставлены в клиники. По факту возбуждено уголовное дело, виновник аварии будет установлен по итогам экспертизы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
батуми
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23519/78/235197896_497:299:1836:1303_1920x0_80_0_0_9afeb13cf38e08670565119d0524f846.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дтп, происшествия, грузия, новости, батуми, аджария
дтп, происшествия, грузия, новости, батуми, аджария
ДТП на курорте Грузии привело к жертвам
По факту возбуждено уголовное дело, виновник аварии будет установлен по итогам экспертизы
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Один человек погиб и шестеро оказались в больнице в результате столкновения двух автомобилей в курортном регионе Аджария, сообщает телеканал "ТВ Пирвели"
По данным СМИ, на объезной трассе между курортами Батуми и Кобулети легковой автомобиль столкнулся с минивэном.
В результате аварии погиб один человек, а шестеро были незамедлительно доставлены в клиники.
По факту возбуждено уголовное дело, виновник аварии будет установлен по итогам экспертизы.