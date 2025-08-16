https://sputnik-georgia.ru/20250816/kakaya-pogoda-budet-v-gruzii-16-avgusta--prognoz-po-gorodam-294559669.html
Какая погода будет в Грузии 16 августа – прогноз по городам
Какая погода будет в Грузии 16 августа – прогноз по городам
Больше всего воздух прогреется в Кутаиси – там столбик термометра достигнет +29 градусов
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. В некоторых городах Грузии, по данным синоптиков, в субботу, 16 августа, ожидаются дожди, в других – преимущественно солнечная погода. В столице +24 градуса – прогнозируют дождливую погоду. Прогноз по городамПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
10:47 16.08.2025 (обновлено: 11:02 16.08.2025)
Батуми +28, преимущественно облачно
Озургети +28, преимущественно солнечно
Амбролаури +25, преимущественно солнечно
Ахалцихе +26, преимущественно солнечно
Боржоми +22, преимущественно солнечно
Бакуриани +19, преимущественно солнечно
Гори +26, преимущественно солнечно