Какой сегодня церковный праздник: 16 августа 2025

По православному церковному календарю 16 августа отмечают день памяти святых Исаакия, Далмата, Фавста, Раждена, Космы и других 16.08.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Игумены Далматской обителиПо церковному календарю 16 августа поминают преподобных Исаакия, Далмата и Фавста – игуменов Далматского монастыря.Далмат был военным. Он служил в войске благоверного царя Феодосия Великого (379-395) и пользовался его уважением. Оставив мир, он вместе с сыном Фавстом ушел примерно в 381 году в обитель преподобного Исаакия, расположенную близ Константинополя.Приняв постриг, они стали вести строгую подвижническую жизнь. Однажды преподобный Далмат не ел пищу в течение 40 дней Великого поста. Затем, укрепившись, пробыл в восхищении до праздника Вознесения Господня, удостоившись Божественных видений.Приближаясь к концу своей жизни, святой Исаакий в 383-м поставил вместо себя игуменом преподобного Далмата, по имени которого обитель стала называться Далматской.Преподобный Далмат был ревностным защитником Православной веры. На III Вселенском Соборе в Ефесе (431) он осудил учение Нестория, согласно которому Христос был не Бог, а человек, в котором жил Бог, при этом божественная и человеческая природа в Нем были отделимы друг от друга.После Собора святые отцы возвели преподобного в сан архимандрита Далматской обители, где он и скончался в 90 лет (после 446 года).О святом Фавсте известно, что он, подобно отцу, был великим аскетом и из иноческих подвигов особенно преуспел в посте. После смерти отца преподобный стал игуменом обители.Мученик РажденПо церковному календарю 16 августа поминают мученика Раждена, жившего в V веке.Имя Ражден означает "светило веры". Происходил будущий святой из знатной персидской семьи и поклонялся огню. Он служил при царском дворе и был воспитателем персидской принцессы.Когда принцесса стала женой грузинского царя Вахтанга Великого, Ражден переехал в Грузию. Царь Вахтанг, оценив ум и таланты придворного, сделал его своим советником. За простоту и добродушие перса полюбили придворные и народ. Со временем он принял крещение.Мир был нарушен новым персидским царем, начавшим войну с Грузией. Оборону возглавил Ражден, преданно защищая свою новую родину и новую веру. Персы, схватив военачальника, пытались заставить его отречься. Но мученик оставался непреклонен.Персидский царь, с уважением относящийся к прежним заслугам вельможи, разрешил перед казнью ему съездить к семье, надеясь, что свидание с родными сломит волю новоиспеченного христианина.Но Ражден в своем выборе был тверд. Его распяли вместе с четырьмя разбойниками на кресте. Святого похоронили близ города Цхинвали.Косма отшельникПо церковному календарю 16 августа поминают преподобного Косму, отшельника, жившего в VI веке.Будущий святой жил отшельником в Фаранской пустыне (Палестина). Он был строгий постник и твердый хранитель православной веры, глубоко знавший Священное Писание и творения отцов Церкви.Обычно он простаивал на молитве с субботы на воскресенье всю ночь. Однажды, придя в Антиохию, преподобный там скончался. Патриарх похоронил тело святого в своем монастыре.ИмениныПо церковному календарю 16 августа именины отмечают Антон и Кузьма.Материал подготовлен на основе открытых источников

