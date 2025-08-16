https://sputnik-georgia.ru/20250816/kurs-lari-dollar-294555557.html
Курс лари на субботу – 2,701 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0253 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 августа в размере 2,701 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0253 лари по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 августа в размере 2,701 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0253 лари по отношению к доллару.