Обвиняемый в наркопреступлении в Грузии оправдан за недостатком улик

Прокуратура намерена обжаловать оправдательный приговор в апелляционном суде 16.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-16T11:58+0400

2025-08-16T11:58+0400

2025-08-16T11:59+0400

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд оправдал Тедо Абрамова, обвинямого в хранении и приобретении наркотиков. Абрамов был задержан 7 декабря. По версии следствия, у него обнаружили 4,4 грамма MDMA. Причиной оправдания Абрамова судья назвала отсутствие видеозаписи обыска, во время которого изъяли наркотики, и показаний нейтральных свидетелей, которые бы подтвердили факт преступления. Прокуратура намерена обжаловать оправдательный приговор в апелляционном суде. На прошлой неделе еще один задержанный в декабре за хранение наркотиков был оправдан грузинским судом. Врача Георгия Ахобадзе оправдали из-за недостаточной базы доказательств вины. Сторона обвинения не смогла доказать, что врач приобрел и хранил у себя 3,73133 грамма альфа-ПВП, так как судья счел недостаточным для обвинительного приговора только след его ДНК на упаковке наркотиков и показания полицейских.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

