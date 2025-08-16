https://sputnik-georgia.ru/20250816/obvinyaemyy-v-narkoprestuplenii-v-gruzii-opravdan-za-nedostatkom-ulik-294555990.html
Обвиняемый в наркопреступлении в Грузии оправдан за недостатком улик
Прокуратура намерена обжаловать оправдательный приговор в апелляционном суде 16.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд оправдал Тедо Абрамова, обвинямого в хранении и приобретении наркотиков.
Абрамов был задержан 7 декабря. По версии следствия, у него обнаружили 4,4 грамма MDMA.
Причиной оправдания Абрамова судья назвала отсутствие видеозаписи обыска, во время которого изъяли наркотики, и показаний нейтральных свидетелей, которые бы подтвердили факт преступления.
Прокуратура намерена обжаловать оправдательный приговор в апелляционном суде.
На прошлой неделе еще один задержанный в декабре за хранение наркотиков был оправдан грузинским судом. Врача Георгия Ахобадзе оправдали из-за недостаточной базы доказательств вины.
Сторона обвинения не смогла доказать, что врач приобрел и хранил у себя 3,73133 грамма альфа-ПВП, так как судья счел недостаточным для обвинительного приговора только след его ДНК на упаковке наркотиков и показания полицейских.