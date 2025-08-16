https://sputnik-georgia.ru/20250816/peregovory-putina-i-trampa-startovali-na-alyaske-294554362.html

Переговоры Путина и Трампа стартовали на Аляске

ТБИЛИСИ, 15 авг - Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры на Аляске, передает корреспондент РИА Новости. Встреча началась в узком составе. Она проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры проходят в формате "три на три". Во встрече от российской стороны принимают участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствуют госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Ожидается, что позднее к лидерам присоединятся представители делегаций. Переговоры в расширенном составе должны продолжиться в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп выйдут к представителям СМИ, чтобы подвести итоги саммита.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

