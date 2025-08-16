https://sputnik-georgia.ru/20250816/plebistsit-nado-provodit-v-nuzhnoe-vremya--premer-gruzii-294560297.html

Плебисцит надо проводить в нужное время – премьер Грузии

Плебисцит надо проводить в нужное время – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Европейские партнеры не должны говорить с Грузией ультиматумами, заявил Кобахидзе 16.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-16T15:05+0400

2025-08-16T15:05+0400

2025-08-16T15:05+0400

грузия

политика

новости

тбилиси

брюссель

ираклий кобахидзе

еврокомиссия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/05/294060018_0:37:2048:1189_1920x0_80_0_0_939112f0a14fd8924a3e4226304d8632.jpg

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Задавать вопросы обществу и проводить плебисцит надо при принятии решения по конкретной теме, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Оппозиционная партия "Единая нейтральная Грузия" предложила вместе с предстоящими выборами в органы местного самоуправления 4 октября провести плебисцит по следующему вопросу: "Поддерживаете ли вы вступление страны в Евросоюз в обмен на содействие ЛГБТ*-пропаганде и узаконивание однополых браков?" "В первую очередь, нужно спрашивать общество обо всем, когда принимается решение. Однако по этой конкретной теме сегодня мне будет сложно что-либо комментировать", – сказал Кобахидзе. При этом, по его словам, европейские партнеры не должны говорить ультиматумами взамен евроинтеграции. "В целом для нас неприемлемы такие ультиматумы, когда с одной стороны ставят традиционные семейные ценности, интересы несовершеннолетних, а с другой – евроинтеграцию. Мы не думаем, что с нашим обществом нужно говорить такими дилеммами, что, мол, или нужно отказаться от евроинтеграции, или нужно отказаться от традиционных ценностей – это неправильная и нездоровая дилемма", – отметил он. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тбилиси, брюссель, ираклий кобахидзе, еврокомиссия