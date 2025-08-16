https://sputnik-georgia.ru/20250816/politsiya-na-zapade-gruzii-obnaruzhila-plantatsiyu-konopli-294560500.html
Полиция на западе Грузии обнаружила плантацию конопли
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Полиция в регионе Имерети задержала трех граждан Грузии по обвинению в незаконной культивации и хранении наркотического растения каннабис (конопля). По данным правоохранителей, на земельных участках и в подсобных помещениях задержанных во время обыска было изъято 230 кустов конопли. Из задержанных двое уже были в прошлом судимы, а третий отбывал условное наказание. Теперь им грозит от 6 до 12 лет лишения свободы в случае подтверждения вины.
По данным правоохранителей, на земельных участках и в подсобных помещениях задержанных во время обыска было изъято 230 кустов конопли.
Из задержанных двое уже были в прошлом судимы, а третий отбывал условное наказание. Теперь им грозит от 6 до 12 лет лишения свободы в случае подтверждения вины.