https://sputnik-georgia.ru/20250816/politsiya-na-zapade-gruzii-obnaruzhila-plantatsiyu-konopli-294560500.html

Полиция на западе Грузии обнаружила плантацию конопли

Полиция на западе Грузии обнаружила плантацию конопли

Sputnik Грузия

Задержанным грозит от 6 до 12 лет лишения свободы 16.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-16T17:07+0400

2025-08-16T17:07+0400

2025-08-16T17:07+0400

грузия

происшествия

новости

имерети

конопля

наркотики

наркополитика

наркопреступления в грузии

наркоторговля

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23839/23/238392352_209:0:2348:1203_1920x0_80_0_0_fcc95595d0d56fee62c721f0c98e4c15.jpg

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Полиция в регионе Имерети задержала трех граждан Грузии по обвинению в незаконной культивации и хранении наркотического растения каннабис (конопля). По данным правоохранителей, на земельных участках и в подсобных помещениях задержанных во время обыска было изъято 230 кустов конопли. Из задержанных двое уже были в прошлом судимы, а третий отбывал условное наказание. Теперь им грозит от 6 до 12 лет лишения свободы в случае подтверждения вины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

имерети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, имерети, конопля, наркотики, наркополитика, наркопреступления в грузии, наркоторговля