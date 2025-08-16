Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250816/pravitelstvo-gruzii-uvelichivaet-finansovuyu-podderzhku-regionov-294561250.html
Правительство Грузии увеличивает финансовую поддержку регионов
Правительство Грузии увеличивает финансовую поддержку регионов
Sputnik Грузия
Общая сумма, выделенная регионам, составит 108,2 миллиона лари 16.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-16T18:09+0400
2025-08-16T18:09+0400
грузия
новости
экономика
стихийное бедствие
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251141582_0:80:3068:1806_1920x0_80_0_0_96305f814b8e99c095f42e096a976de2.jpg
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Правительство Грузии выделило дополнительно 5 миллионов лари на борьбу с последствиями стихии в регионах страны. Деньги будут направлены на помощь пострадавшим от наводнений, сходов оползней и других природных явлений, а также на работы по восстановлению инфраструктуры. Общая сумма, выделенная регионам на эти нужды, составит 108,2 миллиона лари. Деньги выделяются из бюджетного Фонда на региональные проекты. Финансирование распределено по 46 районам, основная часть из которых — высокогорные. Сложный рельеф Грузии является главной причиной частых природных катастроф. В горах часты сходы оползней и селевых потоков в теплый период и лавин – зимой. Также часты и разливы горных рек при таянии снегов. Власти Грузии, во избежание жертв, установили в ряде наиболее опасных регионов системы раннего предупреждения катастроф. Также на крупных трассах склоны гор покрыты специальными защитными сетками и барьерами, чтобы избежать массовых жертв при сходе оползней или обвалов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251141582_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_bf6bdabb692dd3562ac1e99f470f8e49.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, стихийное бедствие
грузия, новости, экономика, стихийное бедствие

Правительство Грузии увеличивает финансовую поддержку регионов

18:09 16.08.2025
© photo: Sputnik / StringerЗдание администрации правительства Грузии
Здание администрации правительства Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 16.08.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Общая сумма, выделенная регионам, составит 108,2 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Правительство Грузии выделило дополнительно 5 миллионов лари на борьбу с последствиями стихии в регионах страны.
Деньги будут направлены на помощь пострадавшим от наводнений, сходов оползней и других природных явлений, а также на работы по восстановлению инфраструктуры.
Общая сумма, выделенная регионам на эти нужды, составит 108,2 миллиона лари. Деньги выделяются из бюджетного Фонда на региональные проекты.
Финансирование распределено по 46 районам, основная часть из которых — высокогорные.
Сложный рельеф Грузии является главной причиной частых природных катастроф. В горах часты сходы оползней и селевых потоков в теплый период и лавин – зимой. Также часты и разливы горных рек при таянии снегов.
Власти Грузии, во избежание жертв, установили в ряде наиболее опасных регионов системы раннего предупреждения катастроф. Также на крупных трассах склоны гор покрыты специальными защитными сетками и барьерами, чтобы избежать массовых жертв при сходе оползней или обвалов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0