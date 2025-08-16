https://sputnik-georgia.ru/20250816/pravitelstvo-gruzii-uvelichivaet-finansovuyu-podderzhku-regionov-294561250.html
Правительство Грузии увеличивает финансовую поддержку регионов
Правительство Грузии увеличивает финансовую поддержку регионов
Общая сумма, выделенная регионам, составит 108,2 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Правительство Грузии выделило дополнительно 5 миллионов лари на борьбу с последствиями стихии в регионах страны. Деньги будут направлены на помощь пострадавшим от наводнений, сходов оползней и других природных явлений, а также на работы по восстановлению инфраструктуры. Общая сумма, выделенная регионам на эти нужды, составит 108,2 миллиона лари. Деньги выделяются из бюджетного Фонда на региональные проекты. Финансирование распределено по 46 районам, основная часть из которых — высокогорные. Сложный рельеф Грузии является главной причиной частых природных катастроф. В горах часты сходы оползней и селевых потоков в теплый период и лавин – зимой. Также часты и разливы горных рек при таянии снегов. Власти Грузии, во избежание жертв, установили в ряде наиболее опасных регионов системы раннего предупреждения катастроф. Также на крупных трассах склоны гор покрыты специальными защитными сетками и барьерами, чтобы избежать массовых жертв при сходе оползней или обвалов.
Правительство Грузии увеличивает финансовую поддержку регионов
Общая сумма, выделенная регионам, составит 108,2 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Правительство Грузии выделило дополнительно 5 миллионов лари на борьбу с последствиями стихии в регионах страны.
Деньги будут направлены на помощь пострадавшим от наводнений, сходов оползней и других природных явлений, а также на работы по восстановлению инфраструктуры.
Общая сумма, выделенная регионам на эти нужды, составит 108,2 миллиона лари. Деньги выделяются из бюджетного Фонда на региональные проекты.
Финансирование распределено по 46 районам, основная часть из которых — высокогорные.
Сложный рельеф Грузии является главной причиной частых природных катастроф. В горах часты сходы оползней и селевых потоков в теплый период и лавин – зимой. Также часты и разливы горных рек при таянии снегов.
Власти Грузии, во избежание жертв, установили в ряде наиболее опасных регионов системы раннего предупреждения катастроф. Также на крупных трассах склоны гор покрыты специальными защитными сетками и барьерами, чтобы избежать массовых жертв при сходе оползней или обвалов.