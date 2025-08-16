https://sputnik-georgia.ru/20250816/sinoptiki-predupredili-o-livnyakh-na-vostoke-gruzii-294567737.html

Синоптики предупредили о ливнях на востоке Грузии

Синоптики предупредили о ливнях на востоке Грузии

16.08.2025

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Кратковременные дожди, местами сильные, грозы, возможный град и туман ожидаются в большинстве районов Восточной Грузии 16-17 августа, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Ожидаемые осадки могут вызвать паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в холмистых и горных районах. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

