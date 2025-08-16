https://sputnik-georgia.ru/20250816/sinoptiki-predupredili-o-livnyakh-na-vostoke-gruzii-294567737.html
Синоптики предупредили о ливнях на востоке Грузии
Синоптики предупредили о ливнях на востоке Грузии
Sputnik Грузия
Ожидаемые осадки могут вызвать паводки на малых реках, сообщили метеорологи 16.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-16T16:06+0400
2025-08-16T16:06+0400
2025-08-16T16:06+0400
прогноз погоды
погода
грузия
новости
восточная грузия
национальное агентство окружающей среды
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/19/290046467_0:261:3078:1992_1920x0_80_0_0_650598232e63173a54d2a8d29aa7d03a.jpg
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Кратковременные дожди, местами сильные, грозы, возможный град и туман ожидаются в большинстве районов Восточной Грузии 16-17 августа, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Ожидаемые осадки могут вызвать паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в холмистых и горных районах. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
восточная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/19/290046467_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dc63ad5f9fc4b2efa74ab1078346f25.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
прогноз погоды, погода, грузия, новости, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды, погода, грузия, новости, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
Синоптики предупредили о ливнях на востоке Грузии
Ожидаемые осадки могут вызвать паводки на малых реках, сообщили метеорологи
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Кратковременные дожди, местами сильные, грозы, возможный град и туман ожидаются в большинстве районов Восточной Грузии 16-17 августа, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
Ожидаемые осадки могут вызвать паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в холмистых и горных районах.
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.