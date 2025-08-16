https://sputnik-georgia.ru/20250816/vakhtang-gorgasali-osnovatel-tbilisi-i-tsar-stavshiy-legendoy---video-294574142.html
Вахтанг Горгасали: основатель Тбилиси и царь, ставший легендой – видео
Вахтанг Горгасали: основатель Тбилиси и царь, ставший легендой – видео
Вахтанг Горгасали (440-502) правил в V веке нашей эры. Его именем в Грузии названы площади, улицы и мосты.
19:31 16.08.2025 (обновлено: 19:40 16.08.2025)
Вахтанг Горгасали (440-502) правил в V веке нашей эры. Его именем в Грузии названы площади, улицы и мосты.
В стране учрежден орден Вахтанга Горгасали, которым награждают за мужество и героизм. Царь Иберии и основоположник грузинской государственности, он причислен к лику святых.
Вахтанг Горгасали стал туристическим символом Грузии – историю о том, как он основал Тбилиси на месте горячих источников, рассказывают всем приезжим и гостям.
Прославился Горгасали и в боях с многочисленными захватчиками, которые устраивали нашествия на Грузию. При нем на территории страны было построено много православных храмов.