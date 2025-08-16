https://sputnik-georgia.ru/20250816/vakhtang-gorgasali-osnovatel-tbilisi-i-tsar-stavshiy-legendoy---video-294574142.html

Вахтанг Горгасали: основатель Тбилиси и царь, ставший легендой – видео

Вахтанг Горгасали: основатель Тбилиси и царь, ставший легендой – видео

Sputnik Грузия

Вахтанг Горгасали (440-502) правил в V веке нашей эры. Его именем в Грузии названы площади, улицы и мосты. 16.08.2025, Sputnik Грузия

В стране учрежден орден Вахтанга Горгасали, которым награждают за мужество и героизм. Царь Иберии и основоположник грузинской государственности, он причислен к лику святых.Вахтанг Горгасали стал туристическим символом Грузии – историю о том, как он основал Тбилиси на месте горячих источников, рассказывают всем приезжим и гостям.Прославился Горгасали и в боях с многочисленными захватчиками, которые устраивали нашествия на Грузию. При нем на территории страны было построено много православных храмов.

