https://sputnik-georgia.ru/20250816/vstrecha-putina-i-trampa---glavnoe-294557148.html
Встреча Путина и Трампа – главное
Встреча Путина и Трампа – главное
Sputnik Грузия
Путин и Трамп сегодня провели переговоры на Аляске, а затем выступили на совместной пресс-конференции 16.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-16T09:09+0400
2025-08-16T09:09+0400
2025-08-16T10:31+0400
в мире
россия
новости
аляска
тбилиси
сша
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/0f/294554189_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_cbf53f7404e3d6ef23822f859c668b1e.jpg
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп рассчитывает в скором времени провести еще одни переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, об этом американский лидер заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.Главы государств провели переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон, после чего выступили на совместной пресс-конференции. Президенты сделали ряд заявлений по итогам переговоров, затем пожали друг другу руки и разошлись, оставив журналистов без ответов на вопросы.Дональд Трамп назвал очень продуктивной состоявшуюся на Аляске встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом Трамп добавил, что окончательной сделки по завершению украинского кризиса сторонам достичь не удалось.Он добавил, что в переговорах достигнут возможный на данный момент максимум: "Мы не можем найти пока другого понимания"."Сегодня мы действительно добились большого прогресса. У меня всегда были фантастические отношения с президентом Путиным, с Владимиром", – сказал Трамп.С чистого листаМоскве и Вашингтону необходимо перелистнуть страницу и возобновить сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Дональдом Трампом. "В общем, нашим странам (России и США – прим. Sputnik) важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству", – сказал Путин. Глава государства отметил, что встречи лидеров двух сверхдержав не проводились более четырех лет, а это большой срок."Российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет – это большой срок, минувший период был очень непростым", – подчеркнул Путин. Российский лидер добавил, что Москве и Вашингтону есть, что предложить друг другу как в экономической, так и технологической сферах. Сотрудничество двух стран, как заметил президент РФ, имеет огромный потенциал. "России и США есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и освоении космоса", – сказал Путин.Ситуация вокруг УкраиныРоссийская сторона видит желание администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин. И ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов саммита на Аляске."Наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец (украинскому конфликту – прим. Sputnik), но при этом мы заинтересованы в том, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер", – заявил Путин. Российский президент поблагодарил американского коллегу за доверительный тон беседы и назвал состоявшиеся переговоры конструктивными. По словам Путина, в ходе переговоров с обеих сторон был заметен настрой на результат. Россия согласна с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена, и готова работать в этом направлении, заявил президент России и добавил, что возможность прийти к завершению конфликта на Украине вполне реальна. Президент РФ по итогам саммита на Аляске заявил о возможности прийти к завершению конфликта на Украине.Сами переговоры Путина и Трампа продолжались 2 часа 45 минут. На встрече российскую сторону также представили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В команду Трампа вошли госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
аляска
тбилиси
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/0f/294554189_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_1fe527ab266755d40ab5b4802699e6f9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, россия, новости, аляска, тбилиси, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины
в мире, россия, новости, аляска, тбилиси, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины
Встреча Путина и Трампа – главное
09:09 16.08.2025 (обновлено: 10:31 16.08.2025)
Путин и Трамп сегодня провели переговоры на Аляске, а затем выступили на совместной пресс-конференции
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп рассчитывает в скором времени провести еще одни переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, об этом американский лидер заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
Главы государств провели переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон, после чего выступили на совместной пресс-конференции. Президенты сделали ряд заявлений по итогам переговоров, затем пожали друг другу руки и разошлись, оставив журналистов без ответов на вопросы.
Дональд Трамп назвал очень продуктивной состоявшуюся на Аляске встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом Трамп добавил, что окончательной сделки по завершению украинского кризиса сторонам достичь не удалось.
"Очень глубокая и, скажу я вам, у нас была очень продуктивная встреча. Мы пришли к согласию по многим, многим пунктам. Большинство из них, я бы сказал, пара важных, но они еще не до конца решены, но мы видим определенный прогресс", – заявил американский президент.
Он добавил, что в переговорах достигнут возможный на данный момент максимум: "Мы не можем найти пока другого понимания".
"Сегодня мы действительно добились большого прогресса. У меня всегда были фантастические отношения с президентом Путиным, с Владимиром", – сказал Трамп.
Москве и Вашингтону необходимо перелистнуть страницу и возобновить сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
"В общем, нашим странам (России и США – прим. Sputnik) важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству", – сказал Путин. Глава государства отметил, что встречи лидеров двух сверхдержав не проводились более четырех лет, а это большой срок.
"Российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет – это большой срок, минувший период был очень непростым", – подчеркнул Путин.
Российский лидер добавил, что Москве и Вашингтону есть, что предложить друг другу как в экономической, так и технологической сферах. Сотрудничество двух стран, как заметил президент РФ, имеет огромный потенциал.
"России и США есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и освоении космоса", – сказал Путин.
Российская сторона видит желание администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин. И ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов саммита на Аляске.
"Наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец (украинскому конфликту – прим. Sputnik), но при этом мы заинтересованы в том, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер", – заявил Путин.
Российский президент поблагодарил американского коллегу за доверительный тон беседы и назвал состоявшиеся переговоры конструктивными. По словам Путина, в ходе переговоров с обеих сторон был заметен настрой на результат.
Россия согласна с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена, и готова работать в этом направлении, заявил президент России и добавил, что возможность прийти к завершению конфликта на Украине вполне реальна.
"Рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах не станут чинить препятствий намечающемуся прогрессу в урегулировании, не будут предпринимать провокаций или закулисных интриг, чтобы сорвать намечающийся прогресс", – подчеркнул Путин.
Президент РФ по итогам саммита на Аляске заявил о возможности прийти к завершению конфликта на Украине.
Сами переговоры Путина и Трампа продолжались 2 часа 45 минут. На встрече российскую сторону также представили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В команду Трампа вошли госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.