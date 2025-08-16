https://sputnik-georgia.ru/20250816/vstrecha-putina-i-trampa---glavnoe-294557148.html

Встреча Путина и Трампа – главное

Путин и Трамп сегодня провели переговоры на Аляске, а затем выступили на совместной пресс-конференции 16.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп рассчитывает в скором времени провести еще одни переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, об этом американский лидер заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.Главы государств провели переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон, после чего выступили на совместной пресс-конференции. Президенты сделали ряд заявлений по итогам переговоров, затем пожали друг другу руки и разошлись, оставив журналистов без ответов на вопросы.Дональд Трамп назвал очень продуктивной состоявшуюся на Аляске встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом Трамп добавил, что окончательной сделки по завершению украинского кризиса сторонам достичь не удалось.Он добавил, что в переговорах достигнут возможный на данный момент максимум: "Мы не можем найти пока другого понимания"."Сегодня мы действительно добились большого прогресса. У меня всегда были фантастические отношения с президентом Путиным, с Владимиром", – сказал Трамп.С чистого листаМоскве и Вашингтону необходимо перелистнуть страницу и возобновить сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Дональдом Трампом. "В общем, нашим странам (России и США – прим. Sputnik) важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству", – сказал Путин. Глава государства отметил, что встречи лидеров двух сверхдержав не проводились более четырех лет, а это большой срок."Российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет – это большой срок, минувший период был очень непростым", – подчеркнул Путин. Российский лидер добавил, что Москве и Вашингтону есть, что предложить друг другу как в экономической, так и технологической сферах. Сотрудничество двух стран, как заметил президент РФ, имеет огромный потенциал. "России и США есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и освоении космоса", – сказал Путин.Ситуация вокруг УкраиныРоссийская сторона видит желание администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин. И ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов саммита на Аляске."Наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец (украинскому конфликту – прим. Sputnik), но при этом мы заинтересованы в том, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер", – заявил Путин. Российский президент поблагодарил американского коллегу за доверительный тон беседы и назвал состоявшиеся переговоры конструктивными. По словам Путина, в ходе переговоров с обеих сторон был заметен настрой на результат. Россия согласна с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена, и готова работать в этом направлении, заявил президент России и добавил, что возможность прийти к завершению конфликта на Украине вполне реальна. Президент РФ по итогам саммита на Аляске заявил о возможности прийти к завершению конфликта на Украине.Сами переговоры Путина и Трампа продолжались 2 часа 45 минут. На встрече российскую сторону также представили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В команду Трампа вошли госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

