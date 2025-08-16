https://sputnik-georgia.ru/20250816/zelenskiy-dolzhen-soglasitsya-na-sdelku-s-rf-po-uregulirovaniyu-konflikta---tramp-294558470.html
Зеленский должен согласиться на сделку с РФ по урегулированию конфликта – Трамп
Зеленский должен согласиться на сделку с РФ по урегулированию конфликта – Трамп
Американский лидер утверждает, что возможность достичь соглашения по урегулированию конфликта отныне зависит от Киева и европейских стран
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп посоветовал Владимиру Зеленскому заключить с Россией сделку по урегулированию конфликта – это заявление президент США сделал по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.Трамп прокомментировал тему заключения соглашения между Россией и Украиной. По мнению американского президента, Зеленский должен согласиться с тем фактом, что он многое теряет в конфликте с Россией.Также президент США полагает, что достижение соглашения по урегулированию ситуации на Украине теперь зависит от Зеленского и европейских стран, которые "обязаны немного вмешаться".Помимо того, Трамп сообщил, что примет участие во встрече Путина и Зеленского. "Я буду там", – сказал глава Белого дома.По его словам, завершение конфликта станет важным достижением как для Путина, так и для Зеленского.Переговоры между российским и американским лидерами прошли 15 августа в Анкоридже. Стороны достигли понимания по ряду позиций урегулирования украинского конфликта. Также главы государств предварительно договорились о новой встрече.
Американский лидер утверждает, что возможность достичь соглашения по урегулированию конфликта отныне зависит от Киева и европейских стран
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп посоветовал Владимиру Зеленскому заключить с Россией сделку по урегулированию конфликта – это заявление президент США сделал по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Трамп прокомментировал тему заключения соглашения между Россией и Украиной. По мнению американского президента, Зеленский должен согласиться с тем фактом, что он многое теряет в конфликте с Россией.
"Я хочу посмотреть, сможем ли мы это сделать. Сделка еще не готова. И Украина должна согласиться... Зеленский должен согласиться", – сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Также президент США полагает, что достижение соглашения по урегулированию ситуации на Украине теперь зависит от Зеленского и европейских стран, которые "обязаны немного вмешаться".
Помимо того, Трамп сообщил, что примет участие во встрече Путина и Зеленского. "Я буду там", – сказал глава Белого дома.
По его словам, завершение конфликта станет важным достижением как для Путина, так и для Зеленского.
Переговоры между российским и американским лидерами прошли 15 августа в Анкоридже. Стороны достигли понимания по ряду позиций урегулирования украинского конфликта. Также главы государств предварительно договорились о новой встрече.