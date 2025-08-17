https://sputnik-georgia.ru/20250817/avtomagistral-vostok-zapad--v-gruzii-otkrylas-suramskaya-obezdnaya-doroga-294580258.html

Автомагистраль Восток-Запад – в Грузии открылась Сурамская объездная дорога

Сурамская объездная дорога позволяет не только сократить время в пути, но и полностью разгрузит центр курортного городка Сурами от транзитного транспорта 17.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Сурамская объездная дорога – новая четырехполосная автомагистраль протяженностью более 6 километров с 11 мостами и пятью тоннелями, являющаяся одним из важнейших участков скоростной автомагистрали Восток-Запад, официально вступила в эксплуатацию, сообщили в министерстве инфраструктуры Грузии. Сурамская объездная дорога позволяет не только сократить время в пути, но и полностью разгрузит центр курортного городка Сурами от транзитного транспорта. В свою очередь, это означает значительное сокращение пробок и снижение уровня шума для местных жителей, а передвижение по улицам станет безопаснее и быстрее. Дорога, построенная по современным стандартам, как считают в правительстве Грузии, улучшит транспортную связь между регионами, повысит доступность туристических зон и создаст новые возможности для экономического и инвестиционного развития. Правительство Грузии, как заявил на днях премьер Ираклий Кобахидзе, планирует завершить другие участки магистрали и начать строительство новых направлений, включая трассы Батуми – Сарпи и Красный мост – Садахло на границах с Арменией и Турцией. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра. Строительство финансировалось Всемирным банком с софинансированием из государственного бюджета. Общая стоимость проекта составила 265 млн лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

