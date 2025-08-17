Фальшивые документы и попытка взятки: грузинские пограничники задержали иностранца

https://sputnik-georgia.ru/20250817/falshivye-dokumenty-i-popytka-vzyatki-gruzinskie-pogranichniki-zaderzhali-inostrantsa-294578060.html
Следствие установило, что обвиняемый при пересечении государственной границы Грузии предъявил поддельные документы и предложил взятку пограничнику
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Иностранец был задержан на погранично-пропускном пункте "Дарьял" (грузино-российская граница) по обвинению во взяточничестве и использовании поддельного документа, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Следствие установило, что обвиняемый при пересечении государственной границы Грузии предъявил поддельные документы и предложил взятку пограничнику при прохождении обязательного пограничного контроля. После этого 37-летний мужчина был задержан полицией. Теперь иностранцу грозит от 3 до 7 лет.
